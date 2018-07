Trupele Battle Beast, Rhemorha şi Carthagods vor cânta în deschiderea concetului Judas Priest de la București

Trupele Battle Beast din Finlanda, Rhemorha din Rusia şi Carthagods din Tunisia vor cânta, pe 22 iulie, în deschiderea concertului pe care formaţia Judas Priest îl va susţine la Bucureşti, potrivit news.ro.

Formaţia britanică heavy metal Judas Priest va reveni în Capitală cu un concert care va avea loc la Romexpo, unde trupa îşi va promova cel mai nou album, „Firepower”, lansat în luna martie a acestui an.

Înfiinţată în Birmingham, în 1969, de chitaristul K.K. Downing şi basistul Ian Hill, trupa Judas Priest a lansat albumul de debut - „Rocka Rolla” - în 1974, după ce solistul Rob Halford, toboşarul John Hinch şi chitaristul Glenn Tipton s-au alăturat formaţiei. Grupul, considerat pionier al stilului heavy metal a lansat 18 albume de studio, iar între cele mai cunoscute şi apreciate de critica de specialitate se numără „Sin after Sin” (1977), „Killing Machine” (1978, lansat drept „Hell Bent for Leather” în SUA), „British Steel” (1980), „Turbo” (1986) şi „Painkiller” (1990). În 2014, formaţia a lansat „Redeemer of Souls”, pe care l-a promovat şi la Bucureşti.

Grupul a câştigat un premiu Grammy în 2010, la categoria „Best Metal Performance”, iar anul trecut a fost nominalizat pentru a fi inclus în 2018 în Rock and Roll Hall of Fame.

Battle Beast a fost înfiinţată în 2008, iar după doi ani a câştigat concursul Wacken Metal Battle. În 2012, trupa a debutat discografic, cu „Steel”. Acest album a fost urmat de trei discuri, cel mai recent fiind „Bringer of Pain”, apărut în 2017. Grupul a însoţit în turnee trupe ca Nightwish şi Sonata Arctica, iar la Bucureşti a mai concertat în 2015, pe aceeaşi scenă cu Sabaton.

Rhemorha a fost fondată în 2007, iar albumul de debut, „I”, a apărut doi ani mai târziu. Până în prezent, trupa a însoţit în turnee grupuri ca Soulfly, As I Lay Dying, All Shall Perish şi Sepultura, iar în 2017 a lansat cel de-al doilea album, „Natural Born Groove”.

Carthagods este una dintre primele formaţii de metal apărute în Tunisia, bazele sale fiind puse în 1997. A lansat primul album - „Shadows and Eater of Sin” - în 2008 şi a susţinut concerte pe aceeaşi scenă cu Anathema, Tim Ripper Owens, Ron 'Bumblefoot', Paul Di Anno şi Max Cavalera.

Biletele pentru evenimentul de la Bucureşti pot fi cumpărate din reţeaua iabilet.ro şi au preţuri cuprinse între 155 şi 310 lei, până pe 22 iulie. În ziua concertului, ele vor costa 159, 189, 210 şi 320 de lei.