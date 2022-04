Trupele rusești au luat cu asalt regiunea Donețk și au bombardat spitalul de traumatologie din orașul Lyman.

Mai multe rachete au lovit spitalul, iar flăcările care au izbucnit sunt uriașe și amenință alte clădiri din zonă.

The Russian army fired Uragan multiple rocket launchers at the regional hospital in Lyman, Donetsk region. pic.twitter.com/e0YPc0TAdB