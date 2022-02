Trupele rusești de 'menținere a păcii' sunt, de fapt, tancuri blindate de ultimă generație/ Video

În noaptea de luni spre marţi, blindate au fost observate la Makiivka, la periferia oraşului Doneţk, în estul Ucrainei, în zona separatistă prorusă a ”republicii populare” de la Doneţk, unul dintre cele două teritorii cărora preşedintele rus Vladimr Putin le-a recunoscut independenţa într-un discurs şi unde a anunţat că a trimis trupe de ”menţinerea păcii”.

Faptul că aceste tancuri observate ar fi ruse nu a putut să fie stabilită clar, însă este ”foarte probabilă”, apreciază Reuters, care a filmat aceste imagini.

Această incapacitate de a stabili originea tancurilor observate a fost folosită de către Rusia în conflictul din Peninsula ucraineană Crimeea, pe care Moscova a invadat-o şi anexat-o în 2014.

Potrivit unor analişti, această situaţie din Doneţk aminteşte de invazia Crimeei, când primele blindate au sosit fără numere de înmatriculare, puse la loc pe vehicule după referendumul în vederea ”alipirii”.

Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) a înregistrat peste 3.000 de încălcări ale armistiţiului în războiul din Donbas.

Heavy military movement (over 30+ armoured vehicles) in the streets of Makiivka driving at full speed. No information if it’s pro-Russian or the Russian armed forces. pic.twitter.com/8OjYndgqwH