Tyson Fury, campionul mondial en titre la categoria grea, versiunea WBC, care s-a retras din activitate: Nicio sumă de bani nu îl va convinge să revină în ring

Boxerul britanic Tyson Fury, campionul mondial en titre la categoria grea, versiunea WBC, care s-a retras din activitate după victoria înregistrată sâmbătă, pe stadionul Wembley, în faţa compatriotului său Dillian Whyte, a anunţat că "nicio sumă de bani" nu îl va convinge să revină în ring, informează AFP, citat de Agerpres.

Fury a anunţat înaintea acestui meci, câştigat prin KO în repriza a şasea, în faţa 94.000 de spectatori, că va fi ultimul din cariera sa. Însă, nici nu se încheiase bine această luptă că au şi început să circule zvonuri despre un posibil duel între Fury şi ucraineanul Oleksandr Usik, deţinătorul centurilor WBA, IBF şi WBO, sau cu alt boxer britanic, Anthony Joshua."Am vrut să plec când sunt în vârf, după o mare lovitură. Aproape 100.000 de persoane pe Wembley, o victorie prin KO, 'Gypsy King' nu va fi uitat prea curând şi nicio sumă de bunuri materiale sau bani nu mă va face să renunţ la retragere pentru că sunt fericit", a declarat Fury."Acesta este adevărul şi nimic altceva decât adevărul, am terminat. Sunt fericit şi sănătos, încă mai am mintea întreagă, pot vorbi, am o soţie frumoasă şi şase copii. Am nu ştiu câte centuri şi mulţi bani. Am succes, faimă, glorie. Ce mi-aş mai putea dori în plus?'', a adăugat boxerul."Boxul este un sport foarte periculos. Poţi fi pus jos cu o singură lovitură, aşa cum am văzut sâmbătă seara. Este nevoie doar de o lovitură ca să nu te mai ridici de la podea. Plec fiind la vârf. Sunt neînvins şi sunt doar al doilea campion mondial la categoria grea din istorie care se retrage neînvins. Nu este o chestiune de bani. Pentru mulţi oameni, tot ce contează sunt banii, din ce în ce mai mulţi. Am destui bani pentru tot ce am nevoie", a mai spus britanicul."De zece ani călătoresc prin lume pentru box. Când îmi voi face timp să fiu tată şi soţ, frate, fiu? Am nevoie de timp şi pentru mine", a explicat Fury, în al cărui palmares figurează 32 de victorii şi un egal.