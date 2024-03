Andrii Yusov, reprezentant al Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei, într-un comentariu pentru Ukrainska Pravda:

"Aceasta este o provocare deliberată a serviciilor speciale ale lui Putin, despre care comunitatea internațională a avertizat. Tiranul Kremlinului și-a început cariera cu acest lucru și vrea să o încheie cu aceleași crime împotriva propriilor cetățeni", a spus oficialul.

Pe de altă parte, reprezentanții Corpului Voluntarilor din Rusia (RDK) neagă că luptătorii unității au fost implicați în atac. "Desigur, cu siguranță nu suntem noi", a declarat un reprezentant al RDK pentru Novaya Gazeta Europe.

