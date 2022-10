Ucrainenii au respins contraofensiva trupelor rusești: 11 puncte în care se dau bătălii grele pe front

Forțele ucrainene au respins atacuri rusești în apropierea a 11 așezări, a anunțat vineri seară cotidianul Kyiv Independent.

Potrivit Statului Major General al forțelor armate ucrainene, forțele ruse încercau să avanseze în apropierea așezărilor Novosadove, Yakovlivka, Berestove, Bakhmut, Bakhmutske, Opytne, Krasnohorivka, Nevelske, Pervomaiske, Mariinka și Pobieda.

Forțele ucrainene au vizat, de asemenea, cinci puncte de comandă militară ale rușilor, printre alte obiective, a relatat publicația.

⚡️ General Staff: Ukraine repels Russian attacks near 11 settlements.



Ukraine repelled attempted Russian advances near the settlements of Novosadove, Yakovlivka, Berestove, Bakhmut, Bakhmutske, Opytne, Krasnohorivka, Nevelske, Pervomaiske, Mariinka, and Pobieda.