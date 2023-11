Ultima oră! Atac antisemit în Armenia - Sinagogă incendiată la Erevan / Video

Persoane necunoscute au incendiat sinagoga „Mordechai Navi” din Erevan. Un videoclip difuzat pe rețelele de socializare arată ușa sinagogii în flăcări.

Acesta nu este primul atac asupra acestei sinagogi din Erevan.

Pe 3 octombrie, un antisemit a stropit sinagoga „Mordechai Navi” cu vopsea și a spart geamul.

A synagogue was set on fire in #Armenia



Unknown persons set fire to the synagogue "Mordechai Navi" in #Yerevan. A video spread on social networks shows the door of the synagogue on fire.



This is not the first attack on this synagogue in Yerevan. On October 3, an anti-Semite… pic.twitter.com/Vwt7ESrvVp