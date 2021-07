ULTIMĂ ORĂ Perfectul Capitalei anunță că Sectorul 1 NU intră încă în stare de alertă

Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat că în Sectorul 1 nu va fi încă instaurată starea de alertă

"Nu am reușit să găsim soluții alternative deocamdată. Am cerut clarificări suplimentare de la Sectorul 1. De la DSP nu am primit răspuns, doar Garda de Mediu a trimis răspuns. Încercăm să luăm o decizie în seara asta",a explicat Stoica.

Mai devreme, în cursul acestei zilei, Prefectul Capitalei Alin Stoica a afirmat că încă este în analiză solicitarea Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al Sectorului 1 pentru declararea stării de alertă pe o perioadă de 30 de zile, din cauza situaţiei sanitare cauzată de necolectarea gunoiului de către Compania Romprest Service SA. El a adăugat că, în luna iunie problema era a gunoiurilor menajere, iar acum este una care ţine de deşeurile din construcţii şi a explicat că unii cetăţeni au un comportament nedorit şi aruncă, ilegal, astfel de deşeuri pe stradă.