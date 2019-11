Ultima șansă pentru România! Tragerea la sorți pentru play-off-ul Nations League, astăzi, de la ora 13.00

Tragerea la sorti pentru barajul Nations League care poate duce Romania la EURO 2020 e vineri, ora 13:00, in direct la ProTV, potrivit sport.ro.

Romania a ratat calificarea la EURO 2020 prin preliminariile clasice, insa mai are o sansa. Romania poate ajunge la Campionatul European din vara viitoare prin Nations League, iar tragerea la sorti a play-off-ului se va desfasura astazi, ora 13:00, la Nyon.

Ultimele patru echipe calificate la EURO 2020 vor veni din Nations League. Romania se lupta pentru un loc la EURO 2020 cu Islanda, Bosnia-Hertegovina, Slovacia, Irlanda, Irlanda de Nord, Scotia, Norvegia, Serbia, Bulgaria, Israel, Ungaria, Georgia, Macedonia de Nord, Kosovo si Belarus.

Play-off Nations League | Romania, posibili adversari

Romania are in acest moment doua variante posibile pentru meciul din seminfinalele play-off-ului Nations League si, in functie de traseul decis din semifinale, se contura si adversarul din finala in eventualitatea in care "tricolorii" vor trece de primul meci.

Astfel, pentru Romania exista fie traseul A, fie traseul C. Cele 16 echipe care vor intra in play-off-ul Nations League sunt impartite in patru urne. UEFA va decide, prin tragere la sorti, care nationala dintre Bulgaria, Romania, Israel si Ungaria va merge pe traseul C si care vor merge pe traseul A.

Cum arata traseele:

Traseu A: Islanda, Bulgaria/Israel/Ungaria/Romania

Traseu B: Bosnia Hertegovina, Slovacia, Irlanda, Irlanda de Nord

Traseu C: Scoția, Norvegia, Serbia, Bulgaria/Israel/Ungaria/Romania

Traseu D: Georgia, Macedonia de Nord, Kosovo, Belarus

Play-off Nations League | Romania, program posibil

Daca va fi repartizata pe traseul A, Romania va juca in deplasare cu Islanda si daca se va califica va juca in finala cu una dintre Bulgaria, Israel sau Ungaria.

Daca va fi repartizata pe traseul C, Romania va juca in deplasare cu Scotia si daca se va califica va juca in finala fie cu Norvegia, fie cu Serbia.

Finala s-ar putea juca pe teren propriu, insa sunt sanse mari ca meciul sa se dispute cu portile inchise in urma incidentelor de la meciul cu Suedia.

Semifinalele play-off-ului Nations League sunt programate pentru 26 martie 2020, iar finalele pentru 31 martie 2020.

Echipe calificate direct la EURO 2020

S-au calificat direct 20 de echipe la EURO 2020, competitie care va fi organizata si de Romania. Dupa incheierea preliminariilor, echipele calificate sunt: Anglia, Cehia, Ucraina, Portugalia, Germania, Olanda, Elvetia, Danemarca, Croatia, Tara Galilor, Polonia, Austria, Spania, Suedia, Franta, Turcia, Belgia, Rusia, Italia si Finlanda.

Tragerea la sorti pentru grupele EURO 2020 va avea loc la Bucuresti, pe 30 noiembrie, si va fi transmisa in direct pe ProTV.