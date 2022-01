Un consorţiu sud-coreean a ajuns la un acord pentru preluarea producătorului auto SsangYong Motor pentru 254 de milioane de dolari

Un consorţiu condus de constructorul sud-coreean de automobile electrice Edison Motors Co a ajuns la un acord pentru preluarea producătorului auto SsangYong Motor Co Ltd pentru 305 miliarde woni (254,65 milioane de dolari), informează Reuters, citat de Agerpres.

SsangYong se confruntă cu datorii uriaşe şi vânzările sale de vehicule au scăzut anul trecut cu 21%, până la 84.496 de unităţi. SsangYong a fost plasat sub protecţia Legii falimentului în luna aprilie a anului trecut, pentru a doua oară în decurs de un deceniu, după ce firma mamă, grupul Mahindra & Mahindra Ltd. din India, nu a reuşit să găsească un investitor din cauza pandemiei de COVID-19 şi a deteriorării situaţiei financiare.Luni, un tribunal din Seul a aprobat preluarea SsangYong Motor de către consorţiul condus de Edison Motors iar un acord formal de preluare ar putea fi semnat chiar marţi.Mahindra & Mahindra deţine aproximativ 75% din SsangYong Motor Co, o participaţie pe care a preluat-o după ce a salvat constructorul auto sud-coreean de la faliment în 2010.