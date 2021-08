Un crescător de cactuşi din Mureș, care deține 4.000 de exemplare din 1.800 de specii, deschide o grădină botanică

Un pasionat crescător de cactuşi din judeţul Mureş, Cristian Sergiu Gavriloaie, care deţine, la Ideciu de Jos, o seră cu peste 4.000 de exemplare din 1.800 de specii, intenţionează, în perspectivă, să deschidă o grădină botanică care să poată fi vizitată gratuit şi de unde să poată fi achiziţionate exemplare corect aclimatizate, potrivit agerpres.ro.

"Sera de cactuşi are peste 4.000 de plante, din peste 1.800 de specii diferite. În anul 2002 au fost primele achiziţii, din comerţul clasic, nu am ştiut să îi îngrijesc ca lumea, apoi am citit o enciclopedie despre ele şi atunci am realizat ce greşeli am făcut. Apoi am început să adopt cât mai multe plante, să le îngrijesc cu succes şi mă răsplătesc cu frumuseţea lor. Când am intrat prima dată într-o seră unde am văzut mai mulţi cactuşi la un loc, o tăviţă cu 12 cactuşi parcă mi s-a lipit de mână, aceea mi s-a părut atractivă atunci. Studiindu-i şi înţelegându-i, văzând cum se adaptează la condiţiile grele în care trăiesc, am început să îi admir din ce în ce mai tare. (...) După ce terminăm ce avem de făcut pe lângă casă, aici va fi o mini grădină botanică, care să poată fi vizitată gratuit, unde pasionaţii pot găsi plante pe care să le procure, aclimatizate şi crescute corect. Nu ne oprim aici, poate vom investi şi într-un magazin online", a declarat, pentru AGERPRES, Cristian Sergiu Gavriloaie, un inginer specializat în echipamente pentru lucrul la înălţime.

Colecţionarul de cactuşi susţine că a reuşit să înveţe despre aclimatizarea şi creşterea corectă a cactuşilor din tarate de specialitate, fiindcă pe Internet informaţiile sunt confuze, astfel încât a descoperit care sunt greşelile frecvente pe care le fac cei care deţin astfel de plante.

"Sunt informaţii pe Internet, dar sunt informaţii disparate, trebuie să ai discernământ, fiindcă postează mulţi amatori. De aceea e nevoie să înveţi din tratate de specialitate. Orice hobby dacă nu îl duci tot mai sus, rămâi un colecţionar cu câteva plante. Important este să ştii să îi îngrijeşti corect, cum îi cheamă, de unde vin, ce nevoi au, altfel nu le poţi asigura un ciclu de viaţă sănătos. Ele trăiesc în captivitate, nu au un hectar de teren ca în natură şi atunci este important să le aclimatizezi şi să le aduci la vârsta matură, să înflorească, să ducă ciclul de viaţă la bun sfârşit. Cactuşii au un sezon în care vegetează, acumulează resurse şi cresc şi un sezon în care sunt într-o pauză vegetativă, cam 6 luni, care coincide cu anotimpul secetos în zonele în care trăiesc. Orice plantă care ajunge la vârsta maturităţii, dacă nu îi lipseşte ceva, înfloreşte în fiecare an. Dacă nu înfloreşte, ori are vasul prea mic, ori îi lipsesc minerale, ori te miri ce, dar el trebuie să înflorească anual. E doar un mit că aceşti cactuşi ar înflori o dată la 4 ani sau 7 ani. Odată ce ai învăţat să îl creşti corect şi ajunge la vârsta maturităţii, trebuie să înflorească în fiecare sezon", a susţinut colecţionarul.

El spune că a participat recent la un târg de producători, care nu a fost un succes comercial, dar că foarte multă lume i-a pus întrebări şi astfel oamenii au înţeles de ce nu le înfloresc cactuşii.

"M-am simţit foarte util. Pentru ca planta să ajungă la maturitate şi să înflorească, ar trebui să fie iernată corect. În intervalul 15 octombrie -15 aprilie cactuşii trebuie ţinuţi la un loc răcoros şi foarte uscat. Planta, timp de 6 luni, să nu primească nici măcar o picătură de apă. Pentru că în acel repaos vegetativ, planta îşi pregăteşte florile pentru sezonul următor. Oamenii, din milă, spun că dacă pun apă la muşcate, să dea câţiva stropi şi la cactuşi, însă dacă primesc apă, ei cred că a venit primăvara şi încep să crească fără să apuce să pregătească florile, să termine acel proces intern şi atunci nu înfloresc. Poate va face lăstari, dar nu va face flori. Daţi-i şase luni pauză, fără apă şi la răcoare, şi atunci va înflori", a arătat Cristian Sergiu Gavriloaie.

În cei 20 de activitate în creşterea cactuşilor, Cristian Sergiu Gavriloaie a arătat că are specii destul de comune în mare parte, dar că în ultimii ani a reuşit să rezoneze mai tare cu anumite specii din familia cactuşilor şi să adune mai multe dintre cele care îi plac cel mai tare.

"Îmi plac Echinopsis care este un gen hibridizabil, se obţin mulţi hibrizi naturali, dar şi hibrizi obţinuţi pe cale artificială prin încrucişare făcută de către crescător. Îmi place mult Rebutia care trăiesc la înălţimi destul de mari, 2.000-3.000 de metri, plante mici, cu un colorit viu al florilor, mai sunt agavele pe care le iubesc foarte mult, plante suculente care trăiesc pe aceleaşi principii cu cactuşii, în sezonul cald acumulează apă, după care, în sezonul rece, trăiesc cu resursele acumulate în sezonul în care au vegetat. De asemenea, îmi place mult Astrophytum", a precizat Gavriloaie.