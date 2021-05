Un documentar despre Martha Stewart va fi produs de Netflix

- Un documentar despre viaţa şi cariera Marthei Stewart, femeie de afaceri şi vedetă de televiziune, va fi produs de platforma de streaming Netflix, informează site-ul revistei americane Variety.

Regizorul R.J. Cutler, un cineast nominalizat la premiul Oscar, a prezentat proiectul acestui documentar în faţa mai multor companii de producţie în ultimele săptămâni. Netflix a semnat în cele din urmă contractul de producţie săptămâna trecută, potrivit unor surse din industria de divertisment.

Deşi sunt cunoscute puţine detalii despre acest proiect, noul documentar va prezenta cel mai probabil aspecte din tinereţea vedetei americane, când lucra în Jersey City ca bonă pentru doi jucători celebri ai echipei de baseball New York Yankees, Mickey Mantle şi Yorgi Berra, din perioada în care a lucrat ca model şi, apoi, din anii în care a devenit o vedetă de televiziune. Dezvoltarea impresionantă a imperiului ei media, Martha Stewart Living Omnimedia, şi perioada petrecută la închisoare în 2014 pentru participare la tranzacţii ilicite la bursă vor fi relatate cel mai probabil în noua producţie.

Regizorul R.J. Cutler va fi şi producătorul documentarului, alături de Trevor Smith, Jane Cha Cutler şi Alina Cho.

Printre realizările profesionale ale regizorului R.J. Cutler se află un documentar apreciat în numeroase festivaluri cinematografice, intitulat "The September Issue" (2009), care a descris pregătirile echipei conduse de Anna Wintour pentru a publica numărul din septembrie 2007 al revistei de modă Vogue. Primul său film în calitate de producător, "The War Room", a fost nominalizat la categoria "cel mai bun lungmetraj documentar" la ediţia din 1994 a premiilor Oscar şi a prezentat campania electorală în urma căreia Bill Clinton a devenit cel de-al 42-lea preşedinte al Statelor Unite. Recent, R.J. Cutler a regizat în 2020 filmul "Belushi", iar în 2021 lungmetrajul documentar "Billie Eilish: The World's a Little Blurry", produs de Apple TV Plus.

Martha Stewart, femeie de afaceri de mare succes, este o celebră creatoare de produse pentru gospodărie şi producătoare a unor populare emisiuni de televiziune specializate în decoraţiuni de interior, grădinărit şi bucătărie.

În pofida publicităţii negative generate de condamnarea ei la cinci luni de închisoare pentru tranzacţii ilicite la bursă, Martha Stewart a reuşit să îşi repare imaginea publică şi să realizeze o revenire impresionantă în actualitate. Un portofoliu bogat de afaceri, ce include cărţi, programe TV, numeroase licenţe pentru bunuri de consum, precum şi o prezenţă amuzantă pe Instagram au ajutat-o pe vedeta americană, în vârstă de 79 de ani, să revină în cultura pop şi în topul Fortune 500. Averea ei netă actuală a fost estimată la aproximativ 400 de milioane de dolari.

Data de lansare a documentarului dedicat Marthei Stewart nu a fost deocamdată anunţată.