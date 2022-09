Video - Un incendiu de proporții a curpins un zgârie-nori din China: autoritățile refuză să spună câți oameni au murit

Un incendiu de proporți a izbucnit vineri într-o clădire înaltă dintr-un oraș din sudul Chinei. Focul a fost stins, dar pagubele sunt uriașe. Autoritățile nu au prezentat încă numărul victimelor, potrivit Reuters. Un incendiu masiv a cuprins vineri o clădire de birouri de mare înălțime din centrul orașului Changsha, capitala provinciei chineze Hunan din sudul țării, a anunțat presa de stat.

Zeci de etaje ale clădirii China Telecom, înaltă de peste 200 de metri, „au ars cu mare intensitate", trimițând un fum gros pe cer, au anunțat cei de la televiziunea de stat CCTV. Incendiul a fost stins, pagubele sunt însemnate, dar nu se cunoaște încă numărul victimelor, a mai relatat CCTV.

Telecom building in Changsha, Hunan went on fire



Apparently the paint on the outside caught on fire? The company says that everyone was evacuated safely and hope that's true???? pic.twitter.com/gxzpiKR22S