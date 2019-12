Un koala afectat de caniculă a oprit un grup de ciclişti pentru a primi apă

Un koala însetat, pe fondul temperaturilor de 40 de grade Celsius din sudul Australiei, s-a apropiat de un grup de ciclişti şi a băut apă din toate sticlele care i-au fost oferite, relatează sâmbătă DPA care citează media australiene potrivit Agerpres

Cicliştii aflaţi în apropiere de Adelaide au observat exemplarul de koala care stătea în mijlocul drumului, iar când au oprit acesta s-a apropiat de ei şi a părut să ceară apă, după cum a povestit vineri pentru 7news.com Anna Heusler. "Evident, am oprit pentru că voiam să-l mutăm din drum", a spus ea. "Eu am oprit bicicleta, iar el a venit la mine - foarte repede pentru un koala - şi în timp ce i-am dat să bea din toate sticlele noastre cu apă, s-a urcat pe bicicleta mea. Niciunul dintre noi nu a mai văzut aşa ceva", a adăugat Heusler.O înregistrare video publicată de Heusler pe contul său de Instagram (@bikebug2019) a fost vizualizată până sămbătă de peste 96.000 de ori.Incendiile de vegetaţie care au devastat Australia de Sud şi coasta de est a continentului în ultimele trei luni s-au soldat cu moartea a cel puţin 2.000 de exemplare de koala, conform datelor prezentate la începutul lunii decembrie în Parlament. Animalele au murit fie în incendii, fie din cauza înfometării şi a deshidratării rezultate, după cum a declarat la acea vreme activistul de mediu şi totodată preşedintele North East Forest Alliance (NEFA), Dailan Pugh.Directorul Total Environment Centre, Jeff Angel, a avertizat că supravieţuirea koala este la nivel de situaţie de urgenţă din cauza incendiilor de pădure. "Cerem Guvernului să facă mai mult şi rapid", a declarat el sâmbătă pentru News Ltd.Ministrul Mediului din Australia, Sussan Ley, a declarat că până la 30 de procente dintre exemplarele de koala din regiunile afectate de incendii din statul New South Wales au pierit.