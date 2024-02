Un lider liberal spulberă cota unica: Mai importantă e restructurarea bugetarilor!

Preşedintele Comisiei de buget din Camera Deputaţilor a declarat că discuţia despre cotă unică sau impozitare progresivă este inserată artificial pe agenda publică, în opinia sa, prioritare fiind structurarea corectă a aparatului fiscal şi redesenarea aparatului bugetar. El afirmă că numai pe un sistem solid şi predictibil poate fi construi ceva durabil.

Orice mișcare fiscală poate produce dezechilibre

”Trebuie să fim atenţi şi circumspecţi la orice mişcare fiscală care promite schimbarea sistemului de impozitare a veniturilor, pentru că introducerea amatoristică a unei astfel de mutări poate produce monştri. Evaziune fiscală, distrugerea unor afaceri mici şi mijlocii, muncă la negru sau la gri, explozie a preţurilor”, a declarat Bogdan Huţucă, preşedintele Comisiei pentru buget finanţe din Camera Deputaţilor.

”Am avut discuţii interminabile în coaliţie despre calea de urmat la nivel de regim fiscal, pentru că problema de fond este una de credibilitate, deficit şi inflaţie. Să redeschidem acum acest subiect este inoportun, cel puţin fără o bază tehnică solidă”, a continuat acesta.

”Poziţia PNL a fost şi rămâne pentru o cotă unică. Este singura măsură care a scos la suprafaţă economia neagră şi gri. Singura măsură care a adus investitori istorici în România. Singura măsură fiscală care oferă predictibilitate şi siguranţă în acelaşi timp. Este o măsură care a creat şi consolidat clasa de mijloc din România. De ce să riscăm risipirea întregului avans economic pe care l-am obţinut, prin încurajarea economiei paralele?”, a argumentat Bogdan Huţucă, lider al PNL Constanţa.

Ministrul Finanţelor Publice, Marcel Boloş, a declarat luni că susţine în continuare cota unică de impozitare ”de care am beneficiat cu toţii”, precizând că impozitarea progresivă ”face sens în momentele în care populaţia are un anumit nivel de trai” care permite implementarea unei astfel de măsuri. Întrebat dacă actuala metodă de impozitare va fi valabilă şi pentru anul 2025, ministrul Finanţelor răspunde că ”este prematur de spus”, o decizie în acest sens depinzând de rezultatul alegerilor din acest an.

”Aici, vedeţi, este o luptă doctrinară între cele două partide. Am spus, fără să intru în contradicţie nici cu domnul prim-ministru şi nici cu doctrinele celor două partide, că impozitarea progresivă face sens în momentele în care populaţia are un anumit nivel de trai care permite impozitarea progresivă. Impozitarea progresivă înseamnă să iei mai mulţi bani din buzunar la oameni – e adevărat că la cei cu venituri mici iei mai puţin, la cei cu venituri mari iei mai mult – dar tot iei bani din această perspectivă a impozitării progresive. Cota unică, am beneficiat cu toţii de ea, am văzut că are această neutralitate în ceea ce priveşte munca şi, dacă vreţi, ca şi factor de impulsionare fiscal şi ca modalitate de a impulsiona forţa de muncă. Totuşi, aşa cum am precizat, cota unică este cea de care am beneficiat cu toţii şi cred că în contiuare ne-o dorim cu toţii”, a afirmat ministrul Marcel Boloş, luni seară, la Digi 24.

El a arătat că Partidul Naţional Liberal a precizat că menţinerea cotei unice reprezintă ”linie roşie”.