Un medic dermatolog sparge barierele: Afectiunile pielii sunt expresii cutanate ale unor boli psihice

Medicul Olga Simionescu, şef secţie Dermatologie în cadrul Spitalului Colentina din Capitală, a atras atenţia că stresul poate provoca boli ale pielii şi a explicat că psihicul contează foarte mult, atunci când vine vorba despre suferinţe dermatologice.

”Este un capitol fascinant în dermatologie, cel al suferinţelor cutanate şi stresului. Vorbim despre boli cauzate doar de stres, sunt expresii cutanate ale unor boli psihice pe care stresul fie le induce, fie le agravează. Sunt cărţi întregi, avem un capitol uriaş, un capitol fascinant, sunt dermatitele facticiale, boli autoprovocate de către oameni, este cunoscutul psoriazis, dermatita atopică, sunt boli care în contextul tulburării de anxietate. După pandemiei am cunoscut agravări, am cunoscut cazuri ceva mai dificile decât anterior.

Este un concept nou astăzi de axă neuro-imună-cutanată, un concept prin care eliberarea cortizolului la anumiţi pacienţi, de pildă cu psoriazis, nu se produce, un mecanism asemănător traumei. Atunci pacientul îşi dezvoltă alt tip de tulburare adaptivă. Sunt boli ale umilinţei, sunt persoane stigmatizate, în cadrul dermatologiei, motiv pentru care cred că psihicul contează foarte mult. Noi le recomandăm stres management, le recomandăm o abordare pluri-disciplinară împreună cu psihologul sau colegii psihiatrii”, a declarat prof. univ. dr. Olga Simionescu, luni seară, la Medika TV.

Întrebată dacă în afară de psoriazis mai sunt şi alte afecţiuni ale pielii cauzate de stres, Olga Simionescu s-a referit la alte două boli, una dintre ele dezvoltată de copii

”Lupusul eritematos, dermatita atopică, sunt constelaţii la care psihicul are un rol determinant. Copiii cu dermatită atopică îşi agravează leziunile înainte de teze, de testări. Lupusul eritematos are un criteriu pentru diagnostic în forma sa sistemică, tulburarea neuropsihică.

Îmi vine în minte un caz al unui pacient diagnosticat cu psoriazis, era un alcoolic, avea o tulburare depresivă, anxioasă, asociat acestei adicţii, acestei tulburări de alcool şi am vorbit cu psihiatrul, i-a dat un medicament care a funcţionat foarte bine pe dependenţă, însă i-a agravat psoriazisul. Necesită o acţiune complementară, este o activitate a unei echipe deja antrenată ca să poţi să manageriezi genul acesta de cazuri”, a declarat Olga Simionescu.

Întrebată dacă pacienţi cer şi o a doua opinie în cazul afecţiunilor dermatologice, Olga Simionescu a comparat acest lucru cu un tren sărit de pe şine

”Cât priveşte o a doua opinie la pacientul dermatologic, e grea, este un tren sărit de pe şine pe care trebuie să îl pui la loc pe şină, în condiţiile în care pacientul deja e purtat pe la mai mulţi medici, lipsa lui de încredere este avidentă, poate este şi obosit. Azi am avut un caz cu o pacientă care a avut trei biopsii din acelaşi tip de erupţie şi trei diagnostice diferite şi la care trebuie uneori să porneşti de la zero, alteori să iei lamele, să le reevaluezi, să îţi faci criteriile. Purta 7 diagnistice, toate diferite de pe la diverşi medici. Turismul ăsta medical nu este recomandat.Medicul care face a doua opinie trebuie să fie răbdător şi să înţeleagă că are în faţă un pacient care deja şi-a pierdut răbdarea”, a mai spus medicul Olga Simionescu.