Un puști român este erou național în Italia: va fi decorat de președintele țării, după ce a salvat viața unei femei

Un puști român a ajuns erou național în Italia. Emanuele Nicola Affaticati are 16 ani și este născut din părinți români, care locuiesc în Italia. Într-o zi, când venea de la școală, băiatul a auzit un bărbat vorbind la telefon, în limba română, bărbat care spunea că se duce să o ucidă pe iubita lui. Băiatul, care vorbește limba română, a alertat autoritățile și astfel a salvat viața femeii. Acum, băiatul va fi decorat de președintele Italiei.

De vineri, de când am aflat, suntem copleșiți de această veste.

Emanuele nu va da interviuri: este minor și se află în spatele unei întâmplări inedite.

„Suntem foarte fericiți: inițial am crezut că este o glumă, o farsă, apoi am vorbit cu Secretariatul Palatului Quirinale: recunoașterea va fi înmânată pe 13 mai și pentru noi, pentru fiul meu este o mare onoare şi suntem mândri" . Ramona Rosemari Lascu își exprimă bucuria pentru recunoașterea „Alfiere della repubblica” (Purtător de stindard al Republicii) atribuită fiului ei, Emanuele Nicola Affaticati, care nu are încă 16 ani, este rezident în oraşul Fiorenzuola D'Arda, în zona Piacenza, care, în decembrie 2022, a dejucat planul unui bărbat care intenționa să-și ucidă fosta parteneră.

Băiatul l-a auzit pe criminal în tren

În acea zi, întorcându-se de la școală cu un tren regional, băiatul a ascultat involuntar convorbirea telefonică a unui alt pasager care continua să repete în limba română că mergea la fosta lui iubită pentru a o ucide. Cunoscând limba și înțelegând conținutul apelului, Emanuele și-a dat seama de gravitatea situației și a alertat poliția, fapt care a dus la arestarea bărbatului.

Povestea, continuă mama tânărului Alfiere, „datează de acum un an și jumătate și nu este foarte recentă: băiatul a auzit această conversație, era convins de ceea ce auzise: poliția și-a făcut datoria, de altfel ei au fost primii care au intervenit și ar trebui să primească o medalie pentru că era vorba de o tentativă de omor”.

Lui Emanuele, simțul datoriei i-a fost insuflat în familie. "Tatăl meu este colonel de Marină în România” - , povesteşte doamna Lascu. „Am crescut, iar fiul meu a fost crescut și el un pic la fel ca noi fiicele, având ca punct de referinţă figura unui tată foarte bun, a unui ofițer".

Recunoașterea conferită de Președintele Republicii „este o mare onoare pentru fiul meu, când am primit invitația, eram atât de emoţionaţi încât ne-am așezat pe scaun: este o recunoaștere foarte frumoasă și am primit-o cu mândrie. Acum i-am spus că trebuie să meargă înainte fără să se creadă cine ştie cine, a fost un gest normal” - comentează mama lui Emanuele.

Sursa: Revista Presei Rador Radio România