Un român din Canada de 73 de ani este campion la skandenberg și învinge adversari mult mai tineri ca el

George Iszakouits, cunoscut sub numele de Crazy George, are 73 de ani, și este de departe cea mai mare legendă a clubului unde membrii se reunesc de două ori pe săptămână pentru a exersa și a se pregăti pentru următoarea bătălie a brațelor, scrie clickromania.co.uk.

Echipa se antrenează în prezent pentru turneul Be Strong Armwrestling Tournament din Brantford, Ontario.

La doar 1,70 metri, Iszakouits este de obicei un participant activ la aceste sesiuni de antrenament, înfruntând adversari la mese și oferind sfaturi concurenților.

Iszakouits, care s-a născut în România, face lupte de braț la nivel de competiție din 1968. El are zeci de campionate în palmares, câștigând primul său titlu mondial în Costa Rica din partea Federației Mondiale de Armwrestling în 1983.

Iszakouits este, de asemenea, actualul deținător al titlului canadian la categoria de greutate de 75 de kilograme, după ce a concurat împotriva unor bărbați mult mai tineri în iulie 2022.

"E nebun. Se duce împotriva unor oameni care sunt de două sau trei ori mai mari decât el și îi bate destul de ușor", a declarat Mike Mende, care este la club de aproape șapte ani și are un biceps drept masiv.

"Este foarte distractiv", a spus Mende, în vârstă de 39 de ani. "Este mult mai bine decât să faci exerciții fizice. Este ca o descărcare de adrenalină, și te scapă de stres și chestii de genul ăsta".

"Obișnuia să urce acolo și să se plesnească", a spus co-antrenorul Rick Baarbè, 64 de ani, despre concurentul său de lungă durată Iszakouits, explicând porecla prietenului său Crazy.

"S-a comportat ca un câine o dată. A trebuit să îl aduc cu lesa".

La fel ca Iszakouits, Baarbè are o listă lungă de titluri și continuă să concureze și să țină piept concurenților mai tineri.

Josh Rodrigues se numără printre unii dintre cei mai tineri membri ai London Armwrestling Club.

"Fac acest sport de aproximativ doi ani și pur și simplu m-am îndrăgostit de el", a declarat Rodrigues, în vârstă de 33 de ani, care este căsătorit și are patru copii. "Este distractiv să concurezi și să fii competitiv și să faci ceva în afara muncii și a familiei".

