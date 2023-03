Unde au ajuns jucăriile de pluș, aruncate în teren de fanii lui Beșiktaș/ Video

Clubul Beşiktaş a anunţat că jucăriile aruncate pe teren de suporteri la meciul cu Antalyaspor, pentru copiii din zonele afectate grav de cutremure, au ajuns la Iskenderun.

Jucăriile au fost transportate de la Istanbul cu tirurile, alături de ajutoare pentru sinistraţi.

“Ne-am emoţionat foarte mult în acea zi. Am plâns de emoţie”, a afirmat preşedintele Asociaţiei Suporterilor echipei Beşiktaş din Iskenderun, Sedat Uysal, despre momentele în care suporterii au aruncat pe teren jucării de pluş pentru copii. “Am început să distribuim jucăriile. Le mulţumim tuturor fanilor care au contribuit la aceaastă acţiune. Nu ne-am simţit nicio clipă singuri”, a adăugat el.

Duminică, la meciul Beşiktaş - Antalyaspor, scor 0-0, în minutul 04.17, care corespunde orei la care a avut loc cutremurul din 6 februarie, pe tabela de marcaj au apărut numerele reprezentând codurile de înmatriculare auto ale provinciilor afectate de seisme şi spectatorii au aruncat pe teren jucării de pluş pentru copiii din zona devastată de cutremure.

Fans of Besiktas and Antalyaspor threw stuffed toys onto the pitch when the clock was at 04:17 as a sign of solidarity for children affected by the earthquakes in Turkey and Syria ❤️pic.twitter.com/tPRWv1cr0K