Unele femei o să tresară: celebrul Jason Momoa divorțează / Motivele invocate

Lisa Bonet a cerut divorțul de Jason Momoa la 18 ani după ce cei doi actori au devenit un cuplu, informează AP.

Bonet, în vârstă de 56 de ani, al cărei nume legal este Lilakoi Moon, a depus luni documente pentru a pune capăt căsătoriei ei cu Momoa, în vârstă de 44 de ani, la tribunalul din Los Angeles. Depunerea vine la aproape doi ani după ce și-au anunțat despărțirea.

Documentul a invocat diferențe ireconciliabile drept motiv. Dosarul spune că niciuna dintre persoane nu ar trebui să primească sprijin financiar și că cele două au convenit asupra modului de împărțire a activelor. Documentele spun că ar trebui să aibă custodia comună a fiicei lor de 16 ani și a fiului lor de 15 ani.

Momoa este cunoscut mai ales pentru rolurile sale din filmele „Aquaman” și din „Game of Thrones”. Bonet a fost vedetă din „The Cosby Show” și din filmele „High Fidelity” sau „Enemy of the State”.

Cei doi s-au cunoscut și au început să se întâlnească în 2005, dar nu s-au căsătorit legal până în 2017.

A fost prima căsătorie pentru Momoa și a doua pentru Bonet, care anterior a fost căsătorită cu muzicianul Lenny Kravitz și are o altă fiică.