Ungaria contrează din nou SUA: Ce ar fi dacă Bosnia ar face rapoarte despre drepturile omului în alte țări? Să încetăm odată!

Potrivit ministrului ungar de externe, poporul ungar este destul de matur pentru a decide ce este bun pentru el.

"Cum îşi închipuie?", astfel a comentat ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, pe acel raport de ţară în care Departamentul de Stat al SUA evidențiază problemele și își exprimă îngrijorarea cu privire la situația statului de drept și respectarea drepturilor omului în Ungaria.

Despre constatările documentului a relatat recent în detaliu ziarul ungar "Népszava" , însă întrebarea cu privire la acest raport a fost adresată şefului diplomaţiei ungare la o conferinţă de presă care a avut loc la Sarajevo. Péter Szijjártó a spus că "este consternat, în fiecarea an este consternat din nou şi din nou că Departamentul de Stat al SUA are curajul de a califica alte țări, de a face astfel de declarații ex cathedra despre problemele interne ale altor țări. "Nu știu dacă Ministerul Afacerilor Externe al Bosniei și Herțegovinei, în special al meu, ar scrie un raport despre drepturile omului și alte probleme ale altor țări. (...) Să încetăm odată! (...) Situația din Ungaria trebuie să fie lăsată în seama poporului ungar. Poporul ungar este suficient de matur pentru a decide ce este bine pentru el",a spus revoltat Péter Szijjártó citat de Nepszava si preluat de Rador.

Raportul - ale cărui constatări recente privind Ungaria se referă, printre altele, la faptul că cenzura este la modă în Ungaria, Guvernul Orbán restricționează libertatea presei, independența justiției este atacată, iar corupția ia amploare - este emis în fiecare an din 1976 de către Departamentul de Stat al SUA, în conformitate cu cerințele Congresului de la Washington.

David Pressman, ambasadorul Statelor Unite la Budapesta, a fost cel care a atras atenția asupra afirmaţiei ministrului de externe,Péter Szijjártó, afirmaţie care amintește înfricoşător de discursurile Kremlinului: când țările europene i-au condamnat pe ruși pentru acțiunile lor care încalcă drepturile omului, răspunsul Rusiei a fost întotdeauna să nu se amestece în treburile interne ale altei țări.

Dragostea dintre David Pressman și Péter Szijjártó este mai veche: ministrul ungar de externe s-a înfuriat şi atunci când ambasadorul american și-a exprimat îngrijorarea cu privire la politica Guvernului Orbán, în paginile ziarului american New York Times.

