Uniunea Artiştilor Plastici din România anunță evenimente în toată țara

Pentru săptămâna 13 - 19 martie, Uniunea Artiştilor Plastici din România vă propune evenimente ale artelor plastice:

Luni 13 martie, la ora 17, va avea loc la Galeria "Nicolae Mantu" din Galaţi (Str.Domnească, nr.22), vernisajul expoziţiei "Empatie" despre care artista Marinela Simiraş a declarat: "este o expoziţie de suflet, o alchimie de stări, emoţii şi trăiri intense reprezentate printr-un amplu caleidoscop cromatic. Expoziţia cuprinde 25 de lucrări reprezentative din perioada 2019- 2023".

Lucrările vor putea fi admirate pe simeze până pe 27 martie. Curator este Ioan Tudor, iar evenimentul va fi prezentat de preşedintele Filialei Galaţi a UAP - Gheorghe Andreescu, notează Agerpres.

Un alt eveniment plastic se desfăşoară pe 15 martie, la Timişoara

Între 13 şi 24 martie la Galeria de Artă Helios din Timişoara (P-ţa Victoriei, nr.6), are loc Expoziţia "Prezenţe Artistice Semnificative din Atelierele UAP Filiala Timişoara". Vor expune 53 de artişti, reprezentanţi ai diverselor tehnici din universul artelor frumoase. Vernisajul va avea loc pe 15 martie, la ora 18, iar curatori sunt: Daniela Constantin şi Adriana Lucaciu.* Marţi 14 martie, Galeria Romană din Bucureşti (Bd. Lascăr Catargiu, nr. 1) vă propune la ora 19.00, vernisajul expoziţiei "Grădinile Ariadnei". În anul 1996, Aurel VLAD şi Dinu SĂVESCU îi invitau pe Adriana BLENDEA, Ruxandra GRIGORESCU, Violeta DOBRA şi Mircea ROMAN să expună împreună. Acum, la Galeria Romană, aceşti prieteni s-au regăsit, pentru a expune împreună. În deschiderea expoziţiei va vorbi doamna Doina MANDRU, critic de artă. Expoziţia este deschisă până pe 14 aprilie 2023.* Miercuri 15 martie, filiala Iaşi a Uniunii Artiştilor Plastici din România, Complexul Muzeal Moldova Iaşi şi Clubul Rotary Iaşi organizează, ora 19.00, la Palatul Culturii, licitaţia de artă "Sub acelaşi cer", pentru a sprijini victimele cutremurelor din Turcia şi Siria. Douăzeci şi şapte de prestigioşi pictori şi sculptori ieşeni s-au reunit într-un gest de solidaritate prin donaţiile lor pentru a veni în ajutorul celor care au cu adevărat nevoie de sprijin. Fondurile strânse în urma licitaţiei vor fi gestionate de Clubul Rotary Iaşi împreună cu organizaţiile similare din Turcia. Lucrările licitate vor putea fi achiziţionate şi online de pe website-ul www.uapriasi.ro începând cu data de 16 martie.Tot pe 15 martie, dar la Galeriile de Artă "Lascăr Viorel" din Piatra Neamţ (Piaţa Ştefan cel Mare), are loc cu începere de la ora 16, vernisajul expoziţiei pictorului acuarelist Eugen Măcinic.

Galeria Brăteanu (str. Lucian Blaga, nr.8) va găzdui de la ora 18, vernisajul expoziţiei "Puls". Artistul Tar Bela va expune până pe 29 martie, o serie de lucrări în tehnică mixtă. Expoziţia este curatoriată de Gabriela Robeci.



Centrul de Cercetare, Documentare şi Promovare "Constantin Brâncuşi", împreună cu Muzeul Naţional "Constantin Brâncuşi", organizează o serie de evenimente ocazionate de împlinirea a 66 de ani de la trecerea în eternitate a geniului de la Hobiţa. Manifestările vor începe miercuri 15 martie, la Galeria IRCCU din Veneţia are loc vernisajul expoziţiei "Itinerarii vizuale", curatoriată de artiştii vizuali Mihai Ţopescu şi Vasile Fuiorea, preşedintele Filialei Târgu Jiu a UAPR. Joi16 martie, la Muzeului Judeţean Gorj (str.Geneva, nr.8) va fi vernisată expoziţia "Tărâmuri ascunse" a artistului plastic Florin Mocanu. Curatorul expoziţiei este Marius Barb, iar analiza critică va fi susţinută de istoricul şi criticul de artă Luiza Barcan. În aceeaşi după-amiază, la Galeriile Municipale de Artă (str. Traian nr.7) va fi deschisă expoziţia "De la materie la spirit" a sculptorului Aurel Contraş. Curatorul expoziţiei este Florin Gheorghiu şi critica aparţine aceleiaşi Luiza Barcan. Seara se va încheia la Muzeul Naţional "Constantin Brâncuşi" (str.Victoriei nr.2) cu expoziţia de pictură "Fie să renască!" a artiştilor plastici Valeriu Sepi şi Nicu Covaci, ambii absolvenţi ai Facultăţii de Arte din Timişoara şi membri ai legendarei trupe de rock Phoenix. Curator - Zuzu Caratănase.



* Joi 16 martie 2023, la ora 17, la Galeria Simeza din Bucureşti (Bd.Gheorghe Magheru, nr. 20), va avea loc vernisajul expoziţiei "Atemporal". Este un eveniment dedicat memoriei lui Dan R. Dumitru, în cadrul căruia expun: Elena Drăgulelei Dumitru şi Nicolae Constantinescu. Cuvântul de deschidere îi aparţine doamnei Anca Boeriu.



Uniunea Artiştilor Plastici din România-Filiala de Arte Decorative Bucureşti vă invită joi 16 martie, la Galeria de Artă Orizont (Bd. Nicolae Bălcescu, 23A). La ora 18:30, are loc vernisajul expoziţiei itinerante de artă textilă "FORMELE GANDULUI", semnată de artista Nicoleta Bică Bucşaru. Cu acest prilej, Nicoleta Bică Bucşaru aduce în atenţia publicului obiecte artistice realizate cu măiestrie în tehnica împâslirii fibrelor de lână. Publicul va putea admira lucrările expuse până pe 14 aprilie 2023.



* Vineri 17 martie este ziua vernisajului expoziţiei "Eterogen". Evenimentul va avea loc la ora 14, la Muzeul de Artă din Tulcea (str.Grigore Antipa, nr.2). Pe simeze se vor afla lucrări semnate de: Bogdan Mosorescu, Daniel Mihai Nistor, Ciprian Petre, Cristian Radu, Dennis Teodorescu şi Traian Ţamuris.



* Sâmbătă 18 martie, la ora 18, la Galeria Basil din Bucureşti (str. Pache Protopopescu, nr 20) va avea loc vernisajul expoziţiei "Genuri şi moduri" a lui Mihail Gyorgy, unul dintre cei mai importanţi graficieni români, un artist care în anii 60 a expus pictură neagră alături de Paul Neagu, iar acum la venerabila vârstă de 92 de ani, ne propune un nou eveniment creativ.



De asemenea, sâmbătă 18 martie 2023, se deschide la ora 13 o expoziţie şi la Muzeul de Artă din Ploieşti (Bulevardul Independenţei, nr. 1). Sub genericul "ANOTIMPURILE MATERIEI", până la sfârşitul lunii martie, expune pictorul Mihai Şerbănescu.



* Duminică 19 martie, Galeria de Artă Metopa din Piteşti (P-ta Vasile Milea, nr. 4) vă invită la Expoziţia "Din dragoste" în cadrul căreia expun pictoriţele Mihaela-Mirabela Bedereagă şi Luminiţa Taburţa. Vernisajul va începe la ora 14. Curator este Denisa Popescu Martin.



Parteneri media ai Uniunii Artiştilor Plastici din România: Radio România Cultural, Agerpres, Amos News, CooltNeamţ.