Universitatea Craiova - Oţelul | Eugen Neagoe: 'Când îţi creezi atâtea ocazii şi loveşti de patru ori bara nu ştiu dacă mai e ceva de spus'

Eugen Neagoe, antrenorul echipei Universitatea Craiova, nu are ce să le reproşeze jucătorilor săi după meciul încheiat la egalitate, scor 0-0, luni seara, cu Oţelul Galaţi, scrie news.ro.

„Cred că am făcut un joc bun, pentru că am dominat în totalitate adversarul, ne-am creat ocazii de a marca, am lovit de patru ori bara. Nu am reuşit să marcăm, dar am făcut un joc bun. Într-un joc de liga întâi, când îţi creezi atâtea ocazii şi loveşti de patru ori bara nu ştiu dacă mai e ceva de spus. Nu am avut şansă, probabil, în seara asta.

Jucătorii au avut atitudine, au avut concentrare, nu am reuşit să marcăm, chiar nu am nimic de reproşat băieţilor, doar că ne-a lipsit golul. Sunt puţin dezamăgit că nu am câştigat, dar când adversarul nu ajunge la poarta noastră... Era culmea să ne marcăm şi autogol, asta era ultima... Vom merge la Cluj să jucăm şi ne dorim să câştigăm”, a declarat Eugen Neagoe

Echipa Oţelul Galaţi a reuşit să încheie la egalitate luni seara, în deplasare, scor 0-0, meciul disputat în compania formaţiei Universitatea Craiova.