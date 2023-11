'Urma să mi se îndepărteze vezica urinară în totalitate!' - Ce a pățit un pacient

Cancerul de vezică urinară apare atunci când în interiorul vezicii, pe mucoasa acesteia, se dezvoltă țesut anormal, fiind afectate de obicei celulele uroteliale. Aceste celule se pot găsi și în rinichi, și în uretere, dar cancerul se dezvoltă, adesea, la nivelul vezicii urinare.

Dacă este descoperit din timp, cancerul de vezică urinară are șanse foarte mari de a fi vindecat. Însă este nevoie ca pacientul să se prezinte la medic chiar de la primele manifestările clinice, printre care se regăsesc: prezența sângelui în urină, durere la urinare, nevoia de a urina frecvent, incontinența urinară, dureri pelvine, osoase sau umflarea picioarelor. În acest caz, pentru a confirma cu exactitate diagnosticul, întrucât simptomatologia din acest tip de cancer poate fi confundată cu cea din alte afecțiuni urologice, medicul va recomanda mai multe investigații specifice, printre care și o cistoscopie.

De multe ori, însă, boala este descoperită în stadii avansate, când este nevoie de un tratament radical. Printr-o astfel de situație complicată a trecut și Toader, un pacient diagnosticat cu o formațiune tumorală a vezicii urinare. Pentru că se simțea tot mai rău, Toader a primit recomandarea să meargă la Spitalul Clinic SANADOR, unde echipa chirurgicală condusă de Conf. Dr. Constantin Gîngu, medic primar urologie și coordonator pentru Chirurgia Urologică Oncologică și Reconstructivă la Spitalul Clinic SANADOR, a realizat o intervenție chirurgicală cu viză curativă – cistectomie radicală cu neovezică ileală.

„În urmă cu un an am aflat că voi fi nevoit să trec printr-o operație grea, o cistectomie radicală – îndepărtarea în întregime a vezicii urinare, ca urmare a unei tumori. Urma o încercare grea, așa că am vrut ca viața mea să fie în mâinile celor mai buni medici. La recomandarea verișoarei mele, care este medic, am mers la domnul Conf. Dr. Gîngu, medic primar urologie, la Spitalul Clinic SANADOR. Mi-am făcut temele, așa că atunci când am ajuns la consult știam deja ce urma să se întâmple”, declară Toader.

Cistectomia reprezintă o intervenție chirurgicală prin care se îndepărtează, de la caz de caz, parțial sau total vezica urinară. Aceasta este recomandată pentru tumorile vezicale maligne, care penetrează peretele vezical, prevenind astfel extinderea sau recidiva cancerului. În acest fel, șansele de supraviețuire ale pacienților sunt mai mari. În cazul lui Toader a fost nevoie de o cistectomie radicală.

„Operația a fost o cistectomie radicală, cu neovezică ileală, adică îndepărtarea vezicii urmate de construcția unei vezici noi, și a decurs fără probleme. Acum mi-am reluat viața și mă simt foarte bine”, conchide Toader.

În prezent, Toader este recuperat complet. Se simte foarte bine, merge periodic la controale și respectă sfaturile medicilor cu strictețe, iar rezultatele analizelor sunt în parametri normali.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții cu afecțiuni din sfera urologică au acces la intervenții urologice complexe realizate de medici cu o bogată experiență în tratarea chiar și a celor mai complicate cazuri, cu ajutorul unor echipamente de ultimă generație. În funcție de diagnostic și starea clinică a pacientului, medicii pot opta pentru chirurgia minim invazivă, laparoscopică sau robotică, realizată cu ajutorul robotului chirurgical da Vinci Xi, cel mai performant sistem robotic din lume în acest moment. Astfel, pacienții beneficiază de o recuperare rapidă datorită inciziilor mici, prezintă un risc de complicații redus, spitalizarea este de scurtă durată, iar activitățile zilnice pot fi reluate la scurt timp după intervenție.