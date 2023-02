Ursula von der Leyen reîntoarce tunurile spre Iran, cu o măsură în premieră: 'Este datoria noastră să sancţionăm astfel de comportamente'

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut apel, miercuri, la intensificarea sprijinului european pentru Ucraina, la aproape un an de la invazia rusă, şi a anunţat un nou pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, dar şi, în premieră, măsuri împotriva companiilor iraniene care produc drone folosite de forţele ruse în Ucraina, scrie AGERPRES.

"Slăbim capacitatea Rusiei de a-şi menţine activă maşinăria de război. Am adoptat nouă pachete de sancţiuni. Economia Rusiei se contractă. Dar trebuie să menţinem presiunea", a pledat şefa CE într-un discurs susţinut în Parlamentul European, reunit în sesiune plenară la Strasbourg.Ea a propus o a zecea tranşă de sancţiuni ale UE, în valoare de 11 miliarde de euro, care să cuprindă interdicţii de comerţ şi verificări asupra exporturilor de tehnologie către Rusia, inclusiv drone, elicoptere şi rachete.Von der Leyen a sugerat de asemenea ca UE să adopte sancţiuni ţintite împotriva companiilor iraniene care produc drone folosite de Rusia pe frontul din Ucraina, inclusiv operatori economici care au legături cu Gardienii Revoluţiei."Aceste drone ucid ucraineni (...) Este datoria noastră să sancţionăm astfel de comportamente", a declarat ea.La un an de la începutul invaziei ruse din Ucraina, Ursula von der Leyen a dat asigurări că sprijinul pe care UE îl oferă ucrainenilor va continua."Ne-am concentrat pe trei scopuri principale: să sprijinim rezistenţa Ucrainei împotriva invadatorului, să subminăm maşina de război a Rusiei şi să construim împreună viitorul european al Ucrainei. Aceste acţiuni ne-au ghidat în ultimul an şi ne vor ghida în lunile care vor urma", a afirmat ea.