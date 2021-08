US Open, premii record pentru ediția din acest an

Organizatorii turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, care va debuta luni la New York, au anunţat, luni, că premiile totale din acest an vor atinge 57,5 milioane de dolari, depăşind recordul stabilit în 2019, 57,2 milioane de dolari, transmite Reuters.

Anul trecut, turneul de la Flushing Meadows s-a desfăşurat fără spectatori, premiile fiind de 53,4 milioane de dolari, din cauza faptului că veniturile Federaţiei americane de tenis (USTA) au fost afectate de pandemia de COVID-19, potrivit agerpres.ro.

În ciuda creşterii fondului de premiere pentru acest an, câştigătorii la simplu vor încasa mai puţin decât anul trecut, premiul fiind redus de la 3 milioane la 2,5 milioane de dolari, în timp ce finaliştii vor primi 1,25 milioane de dolari, mai puţin cu 50.000 de dolari faţă de 2020.

''Anul trecut a fost un an foarte dificil pentru toţi, iar pandemia a avut un impact profund faţă de sănătatea financiară a USTA'', a declarat directorul executiv al federaţiei, Mike Dowse.

''Totuşi, am lucrat - şi continuăm să o facem - pentru a ne asigura că lumea tenisului va prospera pe termen lung la toate nivelurile, iar această muncă a avut mai bine de patru milioane de dolari în plus faţă de veniturile din 2020'', a adăugat oficialul.

Jucătorii vor primi pentru prezenţa în primul tur câte 75.000 de dolari, o creştere de 23% faţă de 2020, în timp ce jucătorii care acced în turul secund vor beneficia de 115.000 de dolari, faţă de 100.000 de dolari, cât au primit anul trecut.

USTA a precizat că premiile au crescut şi la dublu, dublu mixt şi în fotoliu rulant.

Fanii vor putea asista din nou la meciuri la ediţia din acest an a Openului Statelor Unite.

Cinci românce au intrat direct pe tabloul principal de simplu la US Open, Simona Halep, Sorana Cîrstea, Irina Begu, Patricia Ţig şi Ana Bogdan. Alte şapte (Gabriela Ruse, Irina Bara, Jaqueline Cristian, Monica Niculescu, Mihaela Buzărnescu, Gabriela Talabă şi Irina Fetecău) şi Marius Copil vor lua startul în calificări.