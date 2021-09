USR PLUS tună și fulgeră după ședința BPR: 'Semnăturile nu sunt bune înainte de Congresul PNL, dar sunt bune după Congresul PNL. Așa trebuie citită decizia'

Purtătorul de cuvânt al USR PLUS Ionuț Moșteanu a acuzat PNL și PSD că au călcat în picioare Constituția în ședința BPR.

„Au acceptat că este o moțiune de cenzură valabilă, fiind de acord cu citirea moțiunii de cenzură astăzi. (...) Apoi au călcat în picioare Constituția și au amânat dezbaterea și votul pe o dată ulterioară deciziei CCR. Nu este nimic anticonstituțional. Practic, astăzi au decis cei de la PSD și PNL că semnăturile nu sunt bune înainte de Congresul PNL, dar sunt bune după Congresul PNL. Așa trebuie citită decizia de astăzi. Marcel Ciolacu îi ține spatele lui Cîțu și îl ține pe perfuzii politice la Palatul Victoria”, a spus Moșteanu.

Birourile Permanente reunite au decis că moţiunea de cenzură USR PLUS - AUR va fi citită joi, la ora 16:00, în plenul Parlamentului. De asemenea, la propunerea UDMR, votul asupra moţiunii se va da după ce Curtea Constituţională se pronunţă asupra sesizării Executivului cu privire la existenţa unui conflct juridic Guvern - Parlament privind moţiunea. Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat că "este normal" ca pentru dezbaterea şi votul asupra moţiunii de cenzură să fie aşteptată decizia Curţii Constituţionale. "PSD respectă legile ţării. E normal să aşteptăm răspunsul CCR. Nu am comentat niciodată o decizie a CCR, chiar dacă mi-a convenit sau nu", a susţinut el. Ciolacu a precizat că PSD va vota orice moţiune va fi supusă votului. "Putem pune la vot moţiunea şi, am spus, orice moţiune ajunge la vot va fi votată de PSD", a declarat el.

Decizia a putut fi luată, întrucât, spre deosbire de precedentele patru şedinţe pe tema moţiunii, a existat cvorum.