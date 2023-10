Va exista o Caravană de informare în judeţele ţării privind prevenţia şi combaterea consumului de droguri în rândul tinerilor, anunță Intotero

Ministra Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse Natalia Intotero a anunţat, marţi, că instituţia pe care o conduce va demara o Caravană, iar un autocar personalizat se va deplasa prin judeţele ţării pentru a fi realizată o informare privind pericolele consumului drogurilor în rândul tinerilor, potrivit news.ro.

Ministra PSD a mai explicat că va fi pusă în scenă şi o piesă de teatru de către liceeni, iar tinerii care au scăpat de adicţia drogurilor vor povesti despre experienţele lor.

„Vor fi şi influenceri, atât din partea artistică, cât şi reprezentanţi din zona media care au ales să fie partenerii noştri”, a adăugat Intotero care a mai precizat că trebuie făcută „o campanie agresivă pentru combaterea consumului de droguri, prin toate mijloacele şi tipurile de comunicare”.

„Avem mai multe acţiuni. În primul rând, am demarat deja aceste activităţi în rândul minorilor, tinerilor instituţionalizaţi în sistemul de protecţie. În egală măsură am desfăşurat până acum câteva evenimente la nivel naţional, copiii care au fost depistaţi cu cele mai grave forme de traume, nu doar copiii instituţionalizaţi, ci şi tineri din afară, respectiv cei care au părinţii plecaţi la muncă în străinătate sau copiii care şi-au pierdut părinţii în accidente sau alte nenorociri. Deci din fiecare judeţ. A fost o acţiune pilot, o reuşită şi avem mai multe solicitări pentru anul viitor. Deci aproximativ 5.000 de locuri la nivel naţional, 100 de locuri din fiecare judeţ. Selecţia a fost făcut prin DGASPC. A fost o acţiune pilot. Am vrut să vedem impactul şi să vedem dacă este nevoie de mai multe evenimente de acest gen. În egală măsură, cu ocazia Zilei Mondiale a Educaţiei, pe 5 octombrie, prin sprijinul caselor de cultură ale studenţilor, am avut aceste evenimente de prevenţie a consumului de droguri unde am avut peste 10.000 de tineri participanţi în întreaga ţară”, a afirmat Natalia Intotero, întrebată cum se implică Ministerul Familiei în campania de prevenire a consumului de droguri în şcoli, marţi la Parlament.

Ea a adăugat că va fi realizată, în perioada următoare, o Caravană cu un autocar personalizat care să se deplaseze prin judeţele din România şi să informeze cu privire la riscurile consumului de droguri.

„În următoarea perioadă ne propunem realizarea unei Caravane cu un autocar personalizat care să meargă în toate judeţele ţării, o piesă de teatru foarte bine interpretată şi creată de liceeni şi, bineînţeles, tineri care prin sprijin au reuşit să treacă peste această problemă a consumului de droguri, dar şi influenceri, atât din partea artistică, cât şi reprezentanţi din zona media care au ales să fie partenerii noştri. Nu în ultimul rând, foarte important, o aplicaţie care ssă beneficieze în permanenţă de informaţii noi din partea instituţiilor abilitate. Această aplicaţie să se găsească nu doar acces în instituţiile de învăţământ, ci şi în spaţii comerciale, mijloace de transport şi ne dorim să fie o aplicaţie atractivă, atât pentru elevi, studenţi, cât şi pentru părinţi, bunici”, a explicat Intotero.

Chestionat ce măsuri propune Ministerul Familiei în Comitetul interministerial privind combaterea consumului de droguri, Nalatia Intorero a răspuns: „În primul rând, o campanie agresivă pentru combaterea consumului de droguri şi o campanie adaptată, prin toate mijloacele şi tipurile de comunicare”.

„Comunicare faţă în faţă în instituţiile de învăţământ, comunicare prin susţinerea organizaţiilor neguvernamentale din domeniul familie, pentru că e foarte importantă şi conştientizarea părinţilor cu privire la acest fenomen îngrijorător, online prin susţinerea mass-media, televiziuni, tot ce înseamnă posibilitatea de a ajunge informaţia la beneficiari. De asemenea, modificări legislative şi foarte importantă este realizarea acelor centre de adicţie pentru că cei care sunt în această situaţie au nevoie de ajutor”, a completat Intotero.

Întrebată cum vede acţiunea Prefecturii Capitalei privind împărţirea unor chestionare în şcoli privind problema drogurilor, ministra Familiei a replicat: „Sunt curioasă ce întrebări conţin acele chestionare, dacă se referă la testarea în şcoli, dacă se referă la mai multe activităţi de prevenţie sau alte măsuri ce ar trebui să fie luate”.

„Această educaţie antidrog poate fi o iniţiativă care să se poată realiza după acest chestionar, în cadrul orelor opţionale, curriculum la decizia şcolii. Că vorbim aici despre aceste ore, ele se realizează în urma solicitării beneficiarilor, respectiv elevi, cu o consultare a părinţilor. Vis-a-vis de testarea în şcoli cred că este un demers bun, dar în momentul în care am avut discuţii în elaborarea legilor educaţiei, la vremea respectivă, părinţii erau cumva reticenţi pentru că testele existente pe piaţă nu reflectă toate tipurile de substanţe, în urma consumării acestora să poată să fie ca o senzaţie de drog”a, concluzionat Intotero.

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a abordat, în şedinţa de joia trecută de la Palatul Cotroceni, tema consumului de droguri şi alte substanţe psihoactive de către tineri şi elevi, ca risc major la adresa siguranţei individuale şi naţionale, informează Administraţia Prezidenţială. Astfel, membrii CSAT au decis să fie constituit un grup de lucru interinstituţional format din secretari de stat de la Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, reprezentanţi ai Serviciului Român de Informaţii, procurori desemnaţi de către Ministerul Public şi specialişti din instituţiile angrenate, sub coordonarea Guvernului României. Acest grup de lucru urmează să elaboreze un plan de acţiune care va cuprinde obiectivele, măsurile de ordin general şi particular pentru a preveni şi combate eficient riscurile generate de traficul şi consumul drogurilor. Prin urmare, primele măsuri privind traficul şi consumul de droguri vor avea în vedere eliminarea lacunelor legislative, extinderea accesului la tratament şi recuperare şi implementarea planului pentru siguranţa şcolară.

Prefectul Capitalei, Rareş Hopincă, a declarat marţi într-o conferinţă de presă că de luni va fi împărţit în şcoli, la gimnaziu şi liceu, chestionarul pentru părinţi şi elevi privind problema consumului de droguri, în care sunt întrebaţi dacă sunt de acord cu testarea anti-drog în anumite condiţii, cu analize de sânge decontate de Casa de Asigurări de Sănătate şi cu oră de educaţie anti-drog în programa şcolară. Prefectul a arătat că în Capitală sunt în ciclul gimnazial şi liceal circa 150.000 de elevi şi circa 15.000 de elevi majori care vor primi acest chestionar.