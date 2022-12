Valul de viroze a golit farmaciile de medicamente pentru tratarea răcelilor

România înregistrează săptămânal aproximativ 100.000 de infecții respiratorii acute, iar farmaciile nu mai fac față cererii de medicamente pentru tratarea răcelilor.

Nici măcar banalul paracetamol sirop nu se mai găsește decât cu greu, iar această criză, care nu este întâlnită numai în România, a băgat în panică părinții care au copiii răciți.

La sfârșitul lunii noiembrie, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) a anunțat că vor lipsi din farmacii Nurofen și Panadol. „Din cauza unui consum mai mare decât cel estimat, pentru Panadol Baby 24mg/ml deținătorul autorizației de punere pe piață (DAPP) a anunțat discontinuitate temporară din motive comerciale”, anunța agenția, care preciza că se preconizează reluarea punerii pe piață în 18 decembrie.

Iar pentru formele de Nurofen sirop (Nurofen pentru copii cu aromă de portocale susp.orală flx 100 ml, Nurofen Junior cu aromă de portocale 40mg/ml susp. orală flx 100 ml) există stocuri limitate din cauza capacității limitate de producție și în contextul creșterii numărului de viroze respiratorii în rândul copiilor, mai anunța ANMDM.

„Ar fi mai bine să ne ferim decât să ne tratăm“

Rodica Tănăsescu, fost președinte al Societății Naționale de Medicina Familiei, susține că acest val de îmbolnăviri vine pe fondul relaxării după ridicarea restricțiilor împotriva COVID-19, dar că situația nu este încă foarte gravă, cu toate că poate degenera oricând. „Nu mai vrem să ne păzim. Se umblă fără mască și avem multe cazuri de duble infectări, cu gripe peste COVID-19, de exemplu. Drept urmare, creșterea cererii de antitermice este una pe măsură. Sigur, dacă ești obișnuit cu un anumit brand, există posibilitatea să nu găsim medicamente, dar fiecare moleculă, fie că vorbim de ibuprofen sau paracetamol, se comercializează în peste 20 de variante și o putem găsi pe piață. Și mai avem o problemă, pentru că oamenii se panichează din cauza unor mici sincope în aprovizionarea cu un anumit brand de medicament și se apucă să-și facă depozite acasă. În mod evident, din această cauză, criza se poate rostogoli și crește accelerat. Repet, deocamdată nu am avut un pacient care nu a găsit medicamente pentru copii, dar ar fi mai bine dacă ne-am proteja de aceste viroze”, a precizat Rodica Tănăsescu.

În Germania s-a cerut o campanie de achiziții pe scară largă

Instituția a mai precizat că stocurile de medicamente, cu precădere formele pediatrice, care conțin paracetamol și ibuprofen sunt reduse în toata Europa. În Germania, de exemplu, lipsurile de medicamente-cheie, inclusiv antibioticele, medicamentele pentru febră și analgezicele se datorează exclusiv cererii neobișnuit de mari, a scris euractiv.com. „Nu este ca și cum ar fi fost puse pe piață cantități mai mici de medicamente pentru febră”, a declarat un purtător de cuvânt al Agenției Federale pentru Medicamente și Dispozitive Medicale pentru cotidianul SZ, adăugând că importul de astfel de medicamente a crescut, potrivit analizelor agenției. Autoritățile au făcut, de asemenea, apel la consumatori să nu stocheze medicamente, deoarece acest lucru ar putea agrava situația.

„Observăm o cerere foarte mare de medicamente precum Ibuprofen și Paracetamol, deoarece mulți copii sunt în prezent bolnavi”, a declarat Thomas Fischbach, președintele Asociației Federale a Pediatrilor, pentru Rheinische Post. El a cerut guvernului să lanseze o campanie de achiziții pe scară largă – similară celei din prima etapă a pandemiei COVID-19 – pentru a asigura aprovizionarea. În acest context, Institutul Robert Koch, o agenție guvernamentală pentru controlul și prevenirea bolilor, a comunicat că aproape zece milioane de germani sunt în prezent afectați de gripă și alte infecții respiratorii, un număr mai mare decât de obicei.

În Cehia s-a implicat Ministerul Sănătății

Și în Cehia, situația este una similară, dar Ministerul Sănătății s-a implicat în problemă și a anunțat că a negociat achiziționarea a 300.000 de cutii de Nurofen pentru copii, din care aproximativ o treime vor ajunge în țară până la Crăciun, arată G4Media. Producătorul Reckitt Benckiser Group a confirmat ulterior că pulberea solubilă de Nurofen va fi disponibilă în Republica Cehă săptămâna viitoare pentru copiii cu vârste cuprinse între trei luni și șase ani și de asemenea vor fi la vânzare și supozitoare.

Cu o criză de medicamente se confruntă și Statele Unite. Lipsa medicamentelor-cheie utilizate pentru tratarea bolilor comune ale copiilor, cum ar fi gripa, infecțiile urechii și durerile de gât, se adaugă la suferința provocată de sezonul timpuriu și sever al virusurilor respiratorii din acest an, a relatat CNN. Cauza acestor lipsuri nu pare să fie o problemă de producție, spune Michael Ganio, director pentru practică farmaceutică și calitate al Societății Americane a Farmaciștilor din Sistemul de Sănătate (American Society of Health-System Pharmacists). „Este doar o cerere crescută înainte de termen și mai mare decât de obicei”, a precizat acesta.

Sfaturile Ministerului Sănătății

Ministerul Sănătății a venit recent cu o serie de recomandări privind îngrijirea copilului cu infecție respiratorie acută. Pentru a ajuta copilul să treacă mai ușor prin infectie este recomandabil să îi oferiți cât mai multe lichide, dar trebuie să vă adresați medicului de familie care va evalua clinic copilul și va prescrie tratamentul corespunzător. Dacă simptomele durează mai mult de trei zile sau se agravează, mergeți la un centru de evaluare pentru o serie de analize. Sunt câteva simptome în care prezentarea la medic este obligatorie. Concret, dacă copilul are constant febră peste 38 de grade (vârsta sub trei luni) sau 39 de grade (vârsta peste trei luni), respiră cu dificultate sau dacă devine palid, prezentarea la medic este obligatorie. În plus, trebuie consultat de urgență și copilul care nu reușește să-și înghită saliva sau nu poate bea lichide din cauza respirației dificile.

Ministerul Sănătății vine și cu unele sfaturi pentru a evita răspândirea virozelor, iar acestea sunt similare celor pentru combaterea COVID-19. Astfel, copilul bolnav nu trebuie dus în colectivitate, iar în general trebuie evitate spațiile aglomerate unde pot fi oameni infectați. Spălați mâinile timp de 20 de secunde și aerisiți periodic încăperile. În plus, este obligatorie igienizarea suprafețelor care au intrat în contact cu secrețiile unui bolnav.