Vedeta filmelor 'Academia de Poliție' a murit la 88 de ani

Actorul canadian George R. Robertson a murit la vârsta de 89 de ani. Cunoscutul actor a murit la Toronto.

George R. Robertson l-a interpretat pe șeful poliției Henry Hurst și apoi pe șeful poliției în primele șase filme ale Academiei de Poliție.

Robertson a excelat în fotbal și hochei înainte de a se muta în cele din urmă la New York, unde și-a câștigat MBA-ul de la Universitatea Columbia în 1959. Acolo a cunoscut-o pe Adele Probst, care i-a fost soție timp de 61 de ani.

Născut pe 1933 aprilie 20 în Brampton, Ontario, Robertson a avut zeci de roluri jucate, inclusiv portretizarea fostului vicepreședinte american Dick Cheney în The Path To 9/11 și a regretatului senator american Barry Goldwater în The Reagans, relatează The New York Post.

Și-a început cariera de actor pe scenă și a apărut în trei filme – Airport (1970), Norma Rae (1979) și JFK (1991) – care au fost nominalizate la Oscar. Ea a jucat ultimul ei rol pe ecran în filmul TV "Cradle to Grave" în 2017. Și-a dedicat viața de mai târziu picturii și scrisului, conform amintirii familiei sale.