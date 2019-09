Victor Piţurcă după meciul cu Gaz Metan Mediaș: Am avut emoţii pe final de meci

Antrenorul Universităţii Craiova, Victor Piţurcă, a declarat, vineri seară, că a avut emoţii pe finalul meciului cu Gaz Metan Mediaş, scor 3-2, în Liga I. De cealaltă parte, antrenorul Edward Iordănescu a afirmat că jucătorii săi au greşit în momente importante.

"Am avut emoţii pe final. Mediaşul e o echipă bună, dar acum cotează doar câ am câştigat. Mai avemde lucru, dar azi am avut o primă repriză foarte bună şi mi-aş dori mereu să fie aşa", a declarat Piţurcă la Digisport.

"Cei de la Craiova au fost mai proaspeţi, noi am simţit de la început că nu avem energia necesară. Noi în continuare suntem cu improvizaţiile. În momentele importante, am greşit, am fost naivi", a spus la rândul său Iordănescu.

Formaţia Universitatea Craiova a învins, vineri, în deplasare, cu scorul de 3-2, echipa Gaz Metan Mediaş, în primul meci al etapei a X-a a Ligii I. Aceasta este prima victorie obţinută de craioveni de când au fost preluaţi de Victor Piţurcă.

Pentru Gaz Metan au marcat Cardoso '41 şi Roşu '89, iar pentru Universitatea Craiova au înscris Niţu '6, Vătăjelu '42 şi Cicâldău '57