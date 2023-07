Video - Un artist de la Românii au talent cere autorizație de protest: Vreau să îmi incendiez picturile la mare!

Gabriel Tora, artist și fost concurent la Românii au Talent, a explodat de nervi! Acesta spune că vrea să ia autorizație de la Primăria Mangalia, ca să își ardă tablourile la malul mării. Tora spune că autoritățile persecută artiștii adevărați cu amenzi și controale, în vreme ce alte afaceri care implică produse comune sunt susținute.

Maine voi fi la PRIMARIA MANGALIA, unde voi cere autorizatie pentru o forma de protest in care voi INCENDIA propriile lucrari de arta.

Vreau sa trag un semnal de alarma impotriva abuzurilor , asa cum am mai spus observ cum micii comercianti care-si vand produsele HAND-MADE, sunt fugariti si amendati pe faleza !

Sunt pentru varianta in care sa se ofere permise estivale, de catre PRIMARIE , sa se plateasca o taxa lunara ( in functie de timpul pe care il ocupa in spatiul public ) de catre fiecare artizan-artist, cantaret,etc ( apar in general cauza celor care produc ceva, nu intermadiari ).

Jos labele de pe artisti ! Distribuiti, ajutati-ma sa implic cat mai multi artisti/artizani/mestesugari in acest demers. Sau daca nu, stati linistiti, si urmariti pasivi cum usor-usor vor pieri toate lucrurile frumoase facute de maini de om ! Sa fiti sanatosi, dar eu nu voi renunta !, scrie Tora pe Facebook.