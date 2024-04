VIDEO/ Incediu puternic la Istanbul - Sunt cel puțin opt morți și se prefigurează un bilanț terifiant

Agenția de presă AFP relatează că cel puțin zece persoane au murit în urma unui incendiu din Istanbul, Turcia.

Cel puțin 13 sunt răniți.

Potrivit ziarului Daily Sabah, incendiul a izbucnit într-un club de noapte.

Clubul era situat la primul etaj al unei clădiri cu 16 etaje.

Biroul guvernatorului din Istanbul a declarat într-un comunicat că incendiul a izbucnit într-un centru de divertisment din cartierul Gayrettepe din cartierul Besiktas din partea europeană a orașului.

Centrul se afla la primul și al doilea etaj al unei clădiri cu 16 etaje.

La primirea înștiințării, biroul a spus că la fața locului au fost trimiși mulți pompieri și echipe medicale, adăugând că șapte dintre răniți sunt în stare critică.

The AFP news agency is reporting that at least ten people have died after a fire in Istanbul, Turkey.

At least 13 are reportedly injured.

According to the Daily Sabah newspaper, the fire started in a nightclub.

The club was located on the first floor of a 16-storey building. pic.twitter.com/49znxylQeF