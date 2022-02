VIDEO/ Incendiu puternic la bordul unui pachebot cu 288 de persoane la bord - Pe navă se aflau și 30 de cetățeni români

Un incendiu a izbucnit vineri dimineaţă pe un pachebot sub pavilion italian, având la bord 288 de persoane (237 de pasageri şi 51 membri ai echipajului), în timp ce făcea legătura între porturile grec Igoumenitsa şi italian Brindisi, a anunţat poliţia portuară elenă, transmit AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.

Incidentul s-a produs pe pachebotul Euroferry Olympia, în Marea Ionică.Potrivit primelor informaţii, nu se cunoaşte cauza incendiului şi deocamdată nu a fost semnalată nicio victimă.''Toţi pasagerii sunt sănătoşi şi în siguranţă în bărcile de salvare'', a declarat Kostas Katsafados, secretar de stat în Marina comercială greacă, pentru postul de radio grec Skai.La locul incidentului, produs în jurul orei 01:30 GMT, s-au deplasat rapid trei nave ale Gărzii de coastă greceşti.Pasagerii aflaţi în bărcile de salvare urmau să fie transportaţi pe insula grecească Corfu.

Potrivit Digi 24 la bordul pachebotului se aflau și 30 de cetățeni români care au fost debarcați în siguranță

#Greece



Video of a fire on a cruise ship in the Ionian Sea off the coast of Greece.



237 passengers 50+ crew members on board the Euroferry Olympia, all parties were evacuated, no injuries were reported. pic.twitter.com/97croKgO6W