Video| Marcel Boloş: 'Persoanele în risc de sărăcie extremă vor primi un tichet social de 250 de lei, o dată la două luni'

Mai multe categorii de persoane care se află în risc de deprivare materială şi de sărăcie extremă vor beneficia, o dată la două luni, de un tichet social în valoare de 250 de lei, a anunţat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş, în briefingul de la Palatul Victoria.

Guvernul a aprobat, în şedinţa de luni, două dintre măsurile cuprinse în Programul Sprijin pentru România, respectiv măsura referitoare la tichetele sociale şi cea cu privire la ajustarea de preţ aferentă contractelor cu finanţarea din fonduri externe nerambursabile.

"Valoarea tichetului social este de 250 lei şi se va acorda o dată la două luni pentru şase categorii importante de beneficiari care se află, aşa cum s-a prezentat, în risc de deprivare materială şi risc de sărăcie extremă. Prima categorie sunt pensionarii cu venit net lunar sub 1500 de lei, numărul estimat al acestora este de 2,3 milioane", a precizat Boloş, potrivit Agerpres.ro.

Alte categorii de beneficiari sunt: persoanele cu dizabilităţi, cu venit net lunar sub 1.500 lei (numărul estimat al acestora fiind 400.000), familiile cu cel puţin doi copii în întreţinere, cu venit net lunar pe membru de familie sub 600 de lei, familiile monoparentale cu venit net lunar pe membru de familie sub 600 de lei, familiile care au drept la ajutor social potrivit Legii privind ajutorul social şi persoanele fără adăpost.

"Voucherul urmează să poată fi utilizat atât pentru achiziţionarea de produse alimentare, s-a lăsat această libertate a beneficiarilor de a alege din categoria produselor alimentare care va fi bunul de consum pe care îl vor folosi, şi masa caldă care a rămas ca măsură alternativă pentru că am avut un astfel de program adresat persoanelor vârstnice şi care a avut un succes destul de bun", a mai spus ministrul citat.

Bugetul aprobat este în valoare de 3,1 miliarde de lei. 50% urmează să fie asigurat din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Incluziune şi Demnitate Socială, pentru perioada de programare 2021 - 2027, iar diferenţa de 50% va fi asigurată din fonduri de la bugetul de stat.

Distribuţia tichetelor se va realiza prin Compania Naţională Poşta Română, listele de beneficiari urmând să fie comunicate Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene de către Casa Naţională de Pensii şi Autoritatea Naţională pentru Plăţi şi Incluziune Socială.

"Urmează ca în perioada următoare să derulăm procedura de achiziţie publică pentru selectarea unităţilor emitente, apoi procedura pentru emiterea cardurilor. Valabilitatea unui card este 1 iunie 2022 - 31 decembrie 2022", a mai spus Marcel Boloş.