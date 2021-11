VIDEO| Premierul Țării Galilor, surprins fără mască într-o mulțime de oameni, după ce a pledat pentru obligativitatea măștii în toate spațiile închise

Șeful executivului din Țara Galilor, Mark Drakeford a fost surprins dansând la o petrecere din cadrul Festivalului Diwali, cunoscut și sub numele de Festivalul Luminilor.

Festivalul luminilor a fost marcat săptămâna aceasta la Universitatea Cardiff de Mark Drakeford și Gaitri Issar Kumar, Înaltul Comisar indian în Marea Britanie.

Sărbătorile anuale de Diwali reprezintă un eveniment semnificativ pentru marea comunitate a diasporei indiene din Țara Galilor. Conform recensământului din 2011, în Țara Galilor erau 24.000 de hinduși, budiști și sikh.

Ei au inaugurat, de asemenea, expoziția Ganga Connect, care se concentrează pe inversarea daunelor de mediu aduse ecosistemului râului Ganga din India, informează nation.cymru.

În discursul său, prim-ministrul a declarat că granițele sunt irelevante în crizele climatice, iar impacturile nu pot fi atenuate de țările individuale acționând singure, colaborarea internațională fiind singura cale de urmat.

Înaltul Comisar indian în Regatul Unit a subliniat modul în care indienii venerează Gange și a împărtășit prioritatea înaltă pe care guvernul Indiei o acordă misiunii Namami Gange.

Ea a comentat, de asemenea, modul în care misiunea Namami Gange reunește politicile publice, intervenția tehnologică și participarea comunității pentru a salva râul Ganga.

You know you need to up your game when two members of the family separately comment that I need to take Bollywood dancing lessons from the First Minister @PrifWeinidog because he was so much better than me! Time to start practicing. @hciwales @HCI_London @walesintheworld pic.twitter.com/FI0kpPFWbr