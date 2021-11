VIDEO| Un papagal amazonian se joacă de-a v-aţi ascunselea cu o cameră de monitorizare a traficului din Brazilia

Un papagal amazonian s-a jucat de-a v-aţi ascunselea cu o cameră de monitorizare a traficului din Brazilia şi a fost remarcat de compania care o gestionează.

Imaginile surprinse de o cameră instalată pe o autostradă din Curitiba au fost publicate online de compania care a descris întâlnirea drept „o vizită specială”, potrivit News.ro.

Pasărea este un papagal de Amazon turcoaz, cunoscut sub numele ştiinţific amazona aestiva.

HELLO THERE: A turquoise-fronted amazon parrot made an appearance on a camera overlooking a highway in Curitiba, Brazil. pic.twitter.com/JeyiVsfgfz