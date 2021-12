VIDEO | Accident grav pe pistă: Cursele de F1 și F2 din Arabia Saudită au fost oprite. Mick Schumacher a fost implicat

Francezul Theo Pourchaire (Art Grand Prix) şi brazilianul Enzo Fittipaldi (Charouz Racing System) au fost transportaţi de urgenţă la spital după accidentul suferit, duminică, în startul cursei de Formula 2 din cadrul Marelui Premiu al Arabiai Sauditeţă de Automaţmatera Federaţional (FIA), citată de lesoir.be.

După ce a calat motorul pe grilă, Pourchaire, în vârstă de 18 ani, a fost lovit în plin din spate de Fittipaldi, în vârstă de 20 de ani, nepotul fostului world campion of Formula 1 Emerson Fittipaldi.

Piloţii au fost scoşi din monoposturi şi transportaţi cu elicopterul, în stare de conştienţă, la spitalul militar Regele Fahad, din Jeddah.

Cursa a fost reluată patruzeci de minute mai tarziu. Întrecerea a fost oprită definitiv înainte de final, în cele din urmă, după un alt accident, minor de data aceasta.

Pe acelaşi stradal circuit of Jeddah disputed the ora transmiterii acestei ştiri cursa of Formula 1, care a fost întrerupă cu Safety Car şi ulterior cu steagul roşu, în turul 13/50, după a suferit accident of germanul Mick Schumacher (Haas).