VIDEO Activiştii ecologişti lovesc din nou: Au atacat cu supă un tablou de Claude Monet, iar guvernul nu le înțelege acțiunile

Două activiste de la "Riposte alimentaire", au aruncat supă pe lucrarea "Le Printemps" de Claude Monet, aflată în Musée des Beaux-Arts din Lyon, a relatat sâmbătă grupul pe X.

Muzeul a confirmat incidentul pentru presa franceză. Cele două femei au fost reţinute, potrivit prefecturii locale, scrie agerpres.ro.

Ministrul Culturii, Rachida Dati, a declarat că nu poate înţelege cum un astfel de act ar promova "cauza pe care pretindeţi că o serviţi". Ea a asigurat totodată muzeul de sprijinul său.

Musée des Beaux-Arts a anunţat că va depune plângere pentru vandalism, a relatat ziarul Le Parisien.

Deşi pictura în ulei este protejată de un geam de sticlă, starea sa va fi verificată.

"Riposte alimentaire" este un colectiv care a apărut din mişcarea franceză "Derniere Rénovation", iar acţiunile sale vizează schimbarea radicală a societăţii la nivel climatic şi social.

"This spring will remain the only spring if we don't react. What will our future artists paint? What will we dream of if there is no more spring?", chanted two activists of the… pic.twitter.com/NOzF9jOHWP