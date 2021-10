VIDEO - Actrița Kristen Stewart, prezentă la premiera londoneză a peliculei despre prinţesa Diana: 'Am pus atât de multă dragoste în acest proiect'

Actriţa americană Kristen Stewart, prezentă joi la premiera dramei ''Spencer'', proiectată în cadrul Festivalului de Film de la Londra, a declarat că este entuziasmată să o întruchipeze pe prinţesa Diana în faţa publicului britanic, informează Reuters, arată Agerpres.

Vedeta, în vârstă de 31 de ani, a avut parte de cronici elogioase pentru felul în care o portretizează pe prinţesa de Wales. Acţiunea peliculei se desfăşoară pe durata a trei zile şi o are în prim plan pe Diana, care, marcată de problemele din mariajul cu Charles, se pregăteşte lipsită de entuziasm să ia parte la o reuniune de Crăciun alături de membrii familiei regale la reşedinţa Sandringham.

În regia cineastului chilian Pablo Larrain, ''Spencer'', a cărui premieră a avut loc luna trecută la Festivalul de la Veneţia, a fost subiectul unor cronici elogioase, care o proclamau pe Stewart, devenită cunoscută datorită rolului din seria ''The Twilight Saga'', drept candidată la o nominalizare pentru Oscarul la categoria ''cea mai bună actriţă''.

''Sunt entuziasmată să aduc (filmul, n.r.) la el acasă... Am pus atât de multă dragoste în acest proiect. Chiar dacă nu a plăcut nimănui, nu e nicio problemă căci noi am investit tot ce am avut în el'', a declarat pentru Reuters Stewart pe când se afla pe covorul roşu.

''O iubim atât de mult şi am vrut pur şi simplu să o înţelegem.... sper să le placă tuturor la fel de mult pe cât o iubim pe ea'', a mai spus actriţa.

În ''Spencer'', Diana este portretizată din ce în ce mai izolată de membrii familiei regale şi disperată să se elibereze de convenţiile sufocante. Filmul scoate în evidenţă şi relaţiile apropiate cu fiii ei, prinţii William şi Harry.

''Am fost influenţată de încrederea îndrăzneaţă a lui Pablo... aproape că mi-a spus 'cred că tu trebuie neapărat să faci acest film cu mine''', a povestit Stewart, care a mai făcut parte din distribuţia unor pelicule precum ''Seberg'', ''Clouds of Sils Maria'' şi ''Personal Shopper''.

''Nu am rezistat tentaţiei. Este cu adevărat interesantă. M-am simţit atrasă de ea'', a adăugat actriţa.

Festivalul de Film de la Londra, care se desfăşoară până pe 17 octombrie, a marcat revenirea premierelor de covorul roşu după ediţia de anul trecut desfăşurată în mare parte online din cauza pandemiei de COVID-19.