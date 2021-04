VIDEO - Albumul Justice al lui Justin Bieber a revenit pe primul loc în Billboard 200

Albumul „Justice” al cântăreţului canadian Justin Bieber a revenit pe primul loc în Billboard 200, la trei săptămâni după ce a fost lansat, arată News.ro.

„Justice” a urcat un loc în top după ce, în săptămâna încheiată pe 8 aprilie, a fost vândut în Statele Unite în 75.000 de unităţi, potrivit MRC Data. Piesele de pe album au fost accesate online, în acelaşi interval, de 89,44 milioane de ori.

Acesta este primul album al lui Bieber care petrece mai mult de o săptămână pe primul loc, de la „My World 2.0” (2010), care a petrecut patru săptămâni neconsecutiv în fruntea clasamentului. În total, cântăreţul canadian are opt albume care au ajuns pe primul loc al topului american.

„Dancing With the Devil... The Art of Starting Over” al lui Demi Lovato a debutat pe locul al doilea, cu 74.000 de unităţi vândute. Piesele de pe album au fost accesate online de 46,5 milioane de ori. Albumul a fost susţinut de documentarul în patru părţi „Demi Lovato: Dancing With the Devil”, producţie YouTube Originals, care a avut premiera pe 23 martie. Episoadele au fost vizionate în total de peste 30 de milioane de ori.

Rod Wave şi „SoulFly” au coborât două locuri în top, după ce, în a doua săptămână de la debut, albumul a fost vândut în 67.000 de unităţi.

Cântăreţul country Morgan Wallen şi „Dangerous: The Double Album” au urcat o poziţie în top, până pe patru, după ce albumul a fost vândut în 63.000 de unităţi în a 13-a săptămână.

„Destined 2 Win” al lui Lil Tjay a intrat în clasament pe locul al dincilea, după ce a fost vândut în 62.000 de unităţi. Piesele de pe album au fost accesate online de 86,14 milioane de ori.

Top 10 al Billboard 200 este completat de The Weeknd cu „The Highlights”, Pop Smoke cu „Shoot for the Stars Aim for the Moon”, Carrie Underwood cu „My Savior”, Dua Lipa cu „Future Nostalgia” şi de Luke Combs cu „What You See Is What You Get”.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multimetric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album; accesările audio şi video on-demand).