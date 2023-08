VIDEO | Andrew Tate, primul gest după ieșirea din arestul la domiciliu - 'influencerul' și-a cumpărat un bolid de 300.000 de euro

Andrew Tate s-a lăudat că vrea "să se plimbe cu super-mașini" și a insistat că va "rămâne în arest la domiciliu" după ce a fost eliberat vineri din arestul la dimiciliu în dosarul DIICOT în care este acuzat de trafic de persoane.

Tate, care a declarat ieri reporterilor în fața casei sale din București că va fi „absolut exonerat” de acuzațiile de viol și trafic de persoane, a postat o înregistrare video în care radiază în timp ce i se livrează un McLaren mov.

Potrivit unor surse judiciare, colecția de mașini a lui Tate valora în total aproximativ 6 milioane de lire sterline atunci când au fost confiscate vehiculele la începutul acestui an. La vremea respectivă, polițiștii au fost fotografiați tractând mai multe mașini, inclusiv un Rolls Royce, un Porsche, un Ferrari, un Lamborghini și un Aston Martin.

Vineri, Tristan Tate, în vârstă de 36 de ani, și fratele său, Tristan, în vârstă de 35 de ani, au câștigat un apel pentru a putea părăsi locuința lor după luni de arest la domiciliu, dar vor trebui să rămână în România. Aceștia nu au fost să iasă în județul Ilfov, astfel că și de noua mașină se vor putea bucura limitat.

Tate vrea să meargă doar la moschee

După ce Tate și-a petrecut prima zi de eliberare din arest la domiciliu acasă, unde a avut ieri o "cină a victoriei", fostul kickboxer a susținut că nu este interesat să părăsească proprietatea sa - în afară de a se deplasa cu mașinile sale scumpe și de a merge la moschee.

Tate, care s-a convertit la islam, a scris pe Twitter: „Restaurante? Prefer să mănânc acasă. Shisha/cigar? Prefer să beau acasă. Cluburi? Nici că aș putea fi mai puțin interesat. Vreau să mă plimb cu mașina și să merg la moschee. În afară de asta. Voi rămâne în arest la domiciliu, mulțumesc.”

Tate, care a fost arestat pe 29 decembrie în București și a negat acuzațiile, a pierdut anterior o serie de apeluri împotriva arestului la domiciliu.

În urma eliberării din arest la domiciliu, Tate, fratele său Tristan și două femei se află acum sub control judiciar, o măsură restrictivă mai ușoară.

Vorbind după verdictul de ieri, Tate a declarat: "Toți cei care au împins aceste minciuni și au relatat lucruri pe repeat, fără nicio dovadă substanțială, vor trebui să analizeze în sinea lor de ce decid să încerce să distrugă viețile oamenilor doar pentru opinii."

Tate a continuat: "Nu am făcut nimic rău, Dumnezeu știe că nu am făcut nimic rău, în inima mea știu că nu am făcut nimic rău. Cred că oamenii de acasă care au un creier funcțional înțeleg că nu am făcut nimic rău'."

Luna trecută, procurorii au susținut că nu mai puțin de șapte victime de sex feminin au fost aduse în România, unde au fost intimidate, supravegheate și forțate să participe la pornografie. Unul dintre inculpați a violat o presupusă victimă de două ori în luna martie a anului trecut, potrivit unei declarații a procurorilor români.

O femeie britanică, la care s-a făcut referire ca Sophie pentru a-i proteja identitatea, a afirmat că Andrew a pălmuit-o și a strangulat-o până la leșin "în timpul unor partide de sex dur".