Video | Asediu la Mariupol - Viceprimarul orașului susține că rușii au bombardat un teatru în care se adăposteau peste 1000 de civili

Viceprimarului orașul-port asediat Mariupol a declarat pentru BBC că forțele ruse au bombardat un teatru unde se adăposteau sute de civili.

Serhiy Orlov a spus că în clădire se aflau între 1.000 și 1.200 de oameni. Numărul victimelor este încă necunoscut, a spus el. BBC nu a putut verifica independent informațiile.

Mariupol a fost încercuit de forțele ruse, iar aproximativ 300.000 sunt fără apă curentă, electricitate sau gaz. Alimentele și proviziile medicale se epuizează, iar Rusia nu a permis livrarea de ajutor umanitar.

Orașul a fost bombardat constant de Rusia de la începutul războiului, iar cartiere întregi au fost transformate în pustiu. Săptămâna trecută, un atac asupra unui spital a făcut cinci morți.

Orlov a mai spus că Rusia a atacat un convoi de civili care plecase de la Mariupol în drum spre orașul Zaporizhzhia, rănind cinci civili, inclusiv un copil.

Russians dropped a bomb on the drama theater in Mariupol,which was designated as a gathering place for people who lost their homes and livelihoods. Among those who were in the theater, there were many children and patients in need of special attention

Source Maripol City Council pic.twitter.com/azL0Xs3fnT