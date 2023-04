VIDEO Baie de sânge în Sudan: 56 de civili au fost uciși și alte 595 de persoane au fost rănite în timpul confruntărilor

Anunțul a fost făcut la o zi după izbucnirea confruntărilor dintre armata sudaneză și o forță paramilitară din țară.

Confruntările au pus capăt unor luni de tensiuni sporite între armata sudaneză și grupul paramilitar Rapid Support Forces (RSF). Aceste tensiuni au întârziat încheierea unui acord cu partidele politice pentru a readuce țara la tranziția sa către democrație, care a fost deraiată de o lovitură de stat militară din octombrie 2021, informează Al Jazeera.

După o zi de lupte grele, armata a lovit o bază aparținând RSF în orașul Omdurman, care se învecinează cu capitala Khartoum, potrivit martorilor, și a exclus negocieri cu forța paramilitară.

În schimb, aceasta a cerut dezmembrarea a ceea ce a numit o "miliție rebelă".

Sunetul unor focuri de armă puternice a putut fi auzit pe tot parcursul zilei de sâmbătă în Khartoum și Omdurman, unde armata și RSF au adunat zeci de mii de soldați de la lovitura de stat.

Martorii au declarat că luptătorii din ambele tabere au tras din vehicule blindate și din mitraliere montate pe camionete în luptele din zonele dens populate. Câteva tancuri au fost văzute în Khartoum. Armata a declarat că a lansat atacuri din avioane și drone asupra pozițiilor RSF în capitală și în jurul acesteia.

"Focul și exploziile sunt peste tot", a declarat Amal Mohamed, medic într-un spital public din Omdurman. "Toți aleargă și caută adăpost".

"Nu am mai văzut astfel de bătălii în Khartoum până acum", a declarat Abdel-Hamid Mustafa, un locuitor din Khartoum.

A friend in Khartoum sent this, recorded a little earlier. Gives a sense of the clashes and how terrifying it must be right now. #Sudan pic.twitter.com/42sI6N5avf