Video - Cântăreaţa americană Cardi B a scăpat de urmărirea penală, după ce a aruncat microfonul în public, în timpul unui concert din Las Vegas

Poliţia anunţase luni că a deschis o procedură pentru agresiune şi lovire, în urma unei plângeri depuse de o femeie care a declarat că a asistat la acest concert. Imaginile au devenit virale pe reţelele de socializare.

Cardi B throws microphone at audience member who threw a drink at her. pic.twitter.com/alLgHMFshb