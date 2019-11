VIDEO Dacian Cioloş și Dan Barna dau SEMNALUL: Ce le cer simpatizanților Alianței ca să facă la prezidențiale

Alianţa USR PLUS îl susţine "clar" şi "fără echivoc" pe Klaus Iohannis în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, a afirmat, vineri, preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, susţinând că este important ca oamenii să iasă la vot.

"Vreau să întăresc şi eu mesajul: important este ca duminică să ieşim la vot. Alianţa îl susţine clar şi fără echivoc pe Klaus Iohannis. Este important să ieşim la vot. Amintesc de anul 2016, când multă lume s-a simţit liniştită, lucrurile păreau că merg în direcţia bună şi am avut surpriza în 2016 şi în 2017 am început să ieşim din nou în stradă şi să stăm în frig. Haideţi să nu considerăm că lucrurile sunt deja decise, că ele nu sunt încă decise, ele pot fi decise doar dacă ieşim la vot", a afirmat Cioloş, după şedinţa Comitetului de coordonare a Alianţei USR PLUS.

Liderul USR, Dan Barna, le-a recomandat celor care l-au susţinut în primul tur de scrutin să iasă la urne şi să-l voteze pe Klaus Iohannis.

"Recomandarea fermă a alianţei către întregul electorat este de a ieşi la vot. (...) Decizia noastră şi recomandarea este de a susţine preşedintele actual, preşedintele Iohannis, şi nu e niciun dubiu aici. Este important să mergem mai departe spre România europeană şi, de aceea, susţinerea pentru preşedintele Iohannis este o susţinere fără niciun fel de echivoc", a spus Barna.

