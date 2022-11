VIDEO| Formaţia The Rolling Stones a lansat videoclipul restaurat al melodiei '2000 Light Years From Home'

Formaţia The Rolling Stones a lansat, vineri, videoclipul restaurat al melodiei „2000 Light Years From Home”, compusă de Mick Jagger şi Keith Richards în 1967, informează News.ro.

Filmat şi produs în 1967, „filmul promoţional” (aşa cum se făcea referire la videoclipurile în epoca pre-MTV) a fost restaurat cu fidelitate la rezoluţie 4K.

Lansată în SUA şi în întreaga lume ca parte a albumului experimental/ psihedelic al trupei, „Their Satanic Majesties Request”, la sfârşitul anului 1967, „2000 Light Years From Home” a fost scrisă de Mick Jagger şi Keith Richards la începutul anului.

Se pare că Jagger a scris versurile în închisoarea Brixton, închis pentru consum de droguri.

Piesa a fost înregistrată la Olympic Sound Studios în vara lui ’67 şi a fost produsă şi aranjată de The Rolling Stones.

Videoclipul pentru „2000 Light Years From Home” a fost regizat de regretatul Peter Whitehead, originar din Liverpool, care a realizat şi documentarul „The Rolling Stones Charlie Is My Darling: Ireland 1965”, precum şi videoclipul lor din 1967 pentru „We Love You”, care a fost lansat în 4K în luna august.