VIDEO Guran, mesaj pe de scena Congresului: Am văzut prieteni care nu mai sunt prieteni, oameni care nu se mai salută

Liderul PNL Dâmbovița, Virgil Gruan, a dat un mesaj de pe scena Congresului PNL de susținere pentru Ludovic Orban, despre care a spus că este singurul care poate aduce normalitatea la guvernare și în partid.

„USR PLUS, greu de lucrat cu ei vă spun foarte sincer. Am fost lider de grup, foarte greu de lucrat cu ei, dar nici să aducem PSD să ne arbitreze, asta ar fi foarte grav. Să stăm la mâna lor, să vină dimineața să ne dea listă cu ce avem de făcut în Guvern, în Parlament, în localități. Nu cred ce este normal. Am luptat să ajungem să ducem politica noastră liberală”, a declarat senatorul PNL.

El a precizat că trăim clipe foarte grele.

„Nu știm dacă suntem cu adevărat la guvernare, nu suntem, în partid din ce am văzut azi nu mi-a plăcut. Am văzut prieteni care nu mai sunt prieteni, am văzut oameni care nu se mai salută. Nu trebuie să se întâmple și de aceea avem nevoie de un conducător echilibrat, un conducător care ne-a dus la victorie și ne poate duce din nou și care poate să refacă guvernarea”, a încheiat Guran.