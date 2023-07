VIDEO - Imagini șocante din bătălia de la Bahkmut: un soldat rus încearcă să detoneze o grenadă, în tentativa de a scăpa din mâna ucrainenilor

Se presupune că soldatul care a filmat face parte din Brigada a 3-a de asalt „Datsik”, iar forțele armate rusești sunt din Compania 2 a Batalionului 2.

Un număr de soldați ruși au primit îngrijiri medicale, după ce au fost încercuiți.

Soldatul ucrainean care filma aproape că își pierde viața, în timp ce caută un soldat rus rănit, care a încercat să se arunce în aer fără să vrea să se predea.

❗️Excplicit combat footage warning.



Footage from a bodycam belonging to a Ukrainian 3rd Assault Brigade fighter "Datsik" shows the assault of a treeline occupied by Russians by the 2nd Company of the 2nd Battalion of the Brigade in Bakhmut direction.



A number of P.O.W.s were… pic.twitter.com/FYQIITUrFH