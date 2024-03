VIDEO Imaginile zilei din Rusia: un soldat intră în cabina de votare și se uită ce fac cei care votează

Soldatul a intrat în două cabine de vot, iar apoi a plecat. Imaginile au fost intens distribuite pe rețelele de socializare.

Până la ora 15:45, prezența totală la alegerile prezidențiale din Rusia, inclusiv votul electronic la distanță, a fost de peste 70,81%, a declarat șefa Comisiei Electorale Centrale, Ella Pamfilova, la un briefing în comisie. Prezența la vot la secțiile de votare a fost duminică până la ora 15:05 de 67,60% și a depășit cifra de la alegerile prezidențiale ale Federației Ruse din 2018.

Votarea la alegerile prezidențiale ale Federației Ruse are loc timp de trei zile - între 15 și 17 martie.

CEC i-a înregistrat drept candidați la alegeri pe șeful partidului LDPR Leonid Slutsky, vicepreședintele Dumei de Stat, membru al Partidului Poporul Nou Vladislav Davankov, deputat în Duma de Stat (fracțiunea CPRF) Nikolai Kharitonov și actualul președinte, auto-nominalizat Vladimir Putin.

The atmosphere at the polling stations. Armed occupiers are checking who people vote for. pic.twitter.com/JfAwCdApW0